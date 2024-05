27 maggio 2024: la bellezza del Live Ranking ATP

Penso che un sogno così non ritorni mai più

Mi dipingevo le mani e la faccia di blu

Poi d’improvviso venivo dal vento rapito

E incominciavo a volare nel cielo infinito…

Guardare quell’immagine, lo screenshot del Live Ranking ATP stamattina, con la seconda giornata di Roland Garros pronta a scattare, provoca qualche brivido. E anche vertigine. Jannik Sinner n.1 al mondo nella classifica Live. Lo sapevamo già, ma vederlo fa un certo effetto. Ancor più per chi scrive, ormai non più un ragazzino… con anni passati a digerire sconfitte nei primi turni degli Slam, ed esultare per qualche sparuto successo qua e la, a contare un paio di italiani tra i migliori 50 del ranking, o primi 30 o giù di lì. Sembra passato un secolo, ma non lo è.

Grazie al traino di Andy e Fabio prima, poi Matteo e quindi Jannik e tutti gli altri il tennis italiano è scintillante. E lui, il “rosso che piace”, è lì, sopra a tutti. Non per grazia Divina, ma perché da mesi dimostra di essere il migliore, il più forte, il più completo e competitivo.

Parigi sarà torneo affascinante e ricco di incognite. I super computer di Opta Ace dicono che Jannik ha l’87% di probabilità di vincere Roland Garros. Prendiamo questo torneo partita per partita, e vediamo che cosa ci racconterà. Di storie ne avremo tante, ad iniziare da Zverev – Nadal di oggi, sorteggio beffardo (o forse per niente, magari “ideale via d’uscita” per la grandezza di un campione ai saluti invece di un “Carballes Beana” qualsiasi, con tutto il rispetto per l’ottimo spagnolo…). Vedremo.

Vedremo come sta Sinner, tra poco in campo. Seguiamo la sua corsa nel secondo Slam stagionale, e quella di tutti gli altri nostri giocatori. Questo n.1 è tanto virtuale quanto bello. È un sogno diventato quasi realtà. Io di sicuro sto volando nel cielo infinito…

Buon Roland Garros a tutti.

Marco Mazzoni