Flavio Cobolli si arrende a Hurkacz all’esordio ad Halle

Si ferma al primo turno l’avventura di Flavio Cobolli nell’ATP 500 di Halle 2024, in Germania. Il tennista romano è stato sconfitto dalla testa di serie numero 5, il polacco Hubert Hurkacz, con il punteggio di 7-5, 7-6(2) dopo un’ora e 35 minuti di battaglia.

Nonostante il risultato, Cobolli ha offerto una buona prestazione complessiva, considerando che si è trovato di fronte a uno dei migliori specialisti dell’erba del circuito. Hurkacz ha fatto valere la sua potenza al servizio, mettendo a segno ben 19 ace, di cui quattro solo nel tie-break del secondo set. Il polacco ha commesso solo due doppi falli e ha concesso un break durante tutto l’incontro (sul 4 a 2 del primo set)

Nel primo set, Cobolli ha lottato con coraggio, cercando di restare aggrappato al match, ma ha dovuto cedere il passo a Hurkacz per 7-5 (break decisivo nel dodicesimo gioco dopo che il polacco aveva perso un break di vantaggio sul 4 a 2). Nel secondo parziale, l’azzurro ha ancora una volta provato a contrastare il gioco del suo avversario, riuscendo a portare il set al tie-break dopo aver annullato due palle match sul 5 a 6 con il servizio a disposizione. Tuttavia, la maggiore esperienza e la brillantezza al servizio di Hurkacz hanno fatto la differenza, con il polacco che si è imposto per 7 punti a 2 giocando un tiebreak perfetto e piazzando due ace consecutivi dal 5 a 2.

Grazie a questa vittoria, Hubert Hurkacz accede al secondo turno del torneo di Halle, dove affronterà il vincente del match tra la wild card Fonseca e il qualificato Duckworth.

Per Flavio Cobolli, si tratta della seconda sconfitta consecutiva al primo turno, dopo quella subita la scorsa settimana a Stoccarda contro Struff. Due sorteggi sfortunati per il romano, che si è trovato ad affrontare probabilmente i peggiori avversari possibili in un primo turno di un 250 e di un 500. Nonostante le difficoltà, Cobolli ha dimostrato di poter competere ad alti livelli anche sull’erba, superficie sulla quale sta cercando di adattare il suo gioco.

L’azzurro, attualmente in top 50 nel ranking ATP, cercherà ora di tornare alla vittoria nel prossimo appuntamento, il torneo ATP 250 di Eastbourne, che prenderà il via lunedì prossimo. Sarà l’occasione per Cobolli di ritrovare fiducia e di confermare la sua crescita costante nel circuito, in vista di un’estate che si preannuncia intensa e ricca di opportunità.

ATP Halle Hubert Hurkacz [5] Hubert Hurkacz [5] 7 7 Flavio Cobolli Flavio Cobolli 5 6 Vincitore: Hurkacz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 ace 4-1* ace 5-1* 5*-2 6*-2 ace 6-6 → 7-6 F. Cobolli 0-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 40-40 df 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 5-5 F. Cobolli 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 H. Hurkacz 15-0 15-15 15-30 40-40 4-4 → 5-4 F. Cobolli 0-15 15-15 4-3 → 4-4 H. Hurkacz 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-2 → 3-2 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 2-1 → 2-2 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 1-0 → 1-1 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 1-0

Statistiche 🇵🇱 Hubert Hurkacz 🇮🇹 Flavio Cobolli Punteggio servizio 314 264 Ace 19 7 Doppi falli 2 3 Percentuale prime di servizio 75% (51/68) 55% (48/87) Punti vinti con la prima 80% (41/51) 75% (36/48) Punti vinti con la seconda 59% (10/17) 49% (19/39) Palle break salvate 0% (0/1) 78% (7/9) Giochi di servizio giocati 12 12 Punteggio risposta 115 169 Punti vinti in risposta sulla prima 25% (12/48) 20% (10/51) Punti vinti in risposta sulla seconda 51% (20/39) 41% (7/17) Palle break convertite 22% (2/9) 100% (1/1) Giochi di risposta giocati 12 12 Punti vinti al servizio 75% (51/68) 63% (55/87) Punti vinti in risposta 37% (32/87) 25% (17/68) Punti totali vinti 54% (83/155) 46% (72/155)





Francesco Paolo Villarico