Etcheverry supera Darderi a Lione: l’argentino in finale per il primo titolo in carriera

Tomas Martin Etcheverry ha sconfitto Luciano Darderi nelle semifinali del torneo di Lione con il punteggio di 6-2, 6-4, dopo un’ora e mezza di gioco. L’argentino è stato il miglior giocatore in campo per gran parte dell’incontro, mostrando una maggiore energia e incisività negli scambi lunghi. Darderi, nonostante il giorno di riposo, è apparso più scarico e in difficoltà.

Etcheverry ha servito ben otto ace durante l’incontro e ha vinto l’83% dei punti con la prima di servizio (25 su 30), salvando le uniche tre palle break concesse. Darderi ha messo in campo solo il 53% di prime, vincendo il 61% dei punti con esse.

Nel primo set, Etcheverry è partito meglio, ottenendo due break grazie alla sua maggiore reattività e determinazione. Ha chiuso il parziale con merito per 6-2.

Nel secondo set, Darderi è riuscito a partire meglio, annullando una palla break con coraggio e mantenendo il punteggio in equilibrio. La partita è diventata più combattuta rispetto al primo set, con l’italo-argentino che è entrato maggiormente nel match. Tuttavia, sul 4-3, Darderi ha sprecato tre palle break, una con una smorzata e le altre due ben annullate da Etcheverry. L’argentino ha poi ottenuto il break nel game successivo sul 4 pari, chiudendo il match nel gioco seguente sul 6-4.

L’argentino si giocherà la sua prima finale in carriera contro il vincente del match tra Bublik e Mpetchi Perricard.

ATP Lyon Tomas Martin Etcheverry [6] Tomas Martin Etcheverry [6] 6 6 Luciano Darderi Luciano Darderi 2 4 Vincitore: Etcheverry Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 4-4 → 5-4 T. Martin Etcheverry 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-2 → 2-3 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 T. Martin Etcheverry 15-0 40-0 ace ace 5-2 → 6-2 L. Darderi 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 5-2 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 L. Darderi 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Statistiche 🇦🇷 Tomas Martin Etcheverry 🇮🇹 Luciano Darderi Ace 8 1 Doppi falli 1 2 Percentuale prime di servizio 58% (30/52) 53% (28/53) Punti vinti con la prima 83% (25/30) 61% (17/28) Punti vinti con la seconda 64% (14/22) 56% (14/25) Palle break salvate 100% (3/3) 50% (3/6) Punti vinti in risposta sulla prima 39% (11/28) 17% (5/30) Punti vinti in risposta sulla seconda 44% (11/25) 36% (8/22) Palle break convertite 50% (3/6) 0% (0/3) Punti vinti a rete 86% (12/14) 54% (7/13) Vincenti 21 16 Errori non forzati 5 10 Punti vinti al servizio 75% (39/52) 58% (31/53) Punti vinti in risposta 42% (22/53) 25% (13/52) Punti totali vinti 58% (61/105) 42% (44/105) Velocità massima servizio 221 km/h 212 km/h Velocità media prima di servizio 203 km/h 186 km/h Velocità media seconda di servizio 141 km/h 146 km/h





