Roland Garros, Sinner a caccia della doppietta slam: in quota è sfida a tre con Alcaraz e Djokovic

Jannik Sinner sembra aver risolto il problema all’anca che l’ha costretto a saltare gli Internazionali d’Italia e sarà ai nastri di partenza del Roland Garros, secondo slam del 2024. L’azzurro, dopo il successo di gennaio in Australia, cerca una doppietta offerta a 4 e 5, al terzo posto in lavagna dietro Carlos Alcaraz, favorito in quota tra 2,50 e 3,25, possibile avversario di Sinner in semifinale e il numero uno del mondo, campione in carica a Parigi, Novak Djokovic, dato di nuovo vincente a 3,50 volte la posta. Dietro ai “big three” si piazza Alexander Zverev, reduce dal successo di Roma, fissato a 8, ma non aiutato dal sorteggio che nel primo turno lo vedrà affrontare Rafael Nadal, già vincitore 14 volte al Roland Garros: un’altra gemma dello spagnolo sale a 16.

Jannik Sinner, dopo la prima gioia australiana, è ancora in ballo per un clamoroso Grande Slam: per gli esperti la vittoria di tutte e quattro i Major del circuito vale 33, scende a 3,75 la tripletta, con un altro slam per l’italiano nel 2024 visto a 1,85.

GIOCATORI – QUOTE Vincitore ROLAND GARROS

– 🇪🇸 **Alcaraz**: 3

– 🇷🇸 **Djokovic**: 3,5

– 🇮🇹 **Sinner**: 4,5

– 🇩🇪 **Zverev**: 7

– 🇬🇷 **Tsitsipas**: 7,5

– 🇳🇴 **Ruud**: 10

– 🇪🇸 **Nadal**: 12

– 🇩🇰 **Rune**: 18

– 🇷🇺 **Medvedev**: 20

– 🇮🇹 **Musetti**: 100

GIOCATRICI – QUOTE Vincitrice ROLAND GARROS 2024

– 🇵🇱 **Swiatek**: 1.70

– 🇧🇾 **Sabalenka**: 5.00

– 🇺🇸 **Gauff**: 8.50

– 🇰🇿 **Rybakina**: 9.00

– 🇹🇳 **Jabeur**: 16.00

– 🇷🇴 **Halep**: 16.00

– **Altro**: 7.00