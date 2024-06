Berrettini, la delusione dopo la sconfitta a Stoccarda: “Fa male, ma il tennis è così”. Jack Draper “L’albo d’oro di questo torneo è incredibile, aver vinto qui il mio primo titolo è pazzesco”

Matteo Berrettini non riesce a nascondere la delusione dopo la sconfitta subita nella finale dell’ATP 250 di Stoccarda contro il britannico Jack Draper. Nonostante una prestazione di alto livello, il tennista romano si è dovuto arrendere in tre set, mancando l’opportunità di conquistare il quinto titolo in carriera sull’erba.

Durante la cerimonia di premiazione, Berrettini ha voluto congratularsi con il suo avversario: “Prima di tutto congratulazioni a Jack, è stata una settimana incredibile per te e hai fatto una grande partita oggi, ero così vicino a vincerla e farà male per un po’, ma il tennis è così. Sono convinto che vincerai tanti altri tornei, congratulazioni al tuo team e buona fortuna per il resto della stagione”.

Nonostante la delusione per il risultato, Matteo ha voluto ringraziare il suo team per il supporto ricevuto, soprattutto nei momenti più difficili: “Ringrazio il mio team, sappiamo bene tutto quello che abbiamo passato, con tutti gli infortuni e tutti i problemi, mi avete dato forza quando ne avevo bisogno”. Parole che testimoniano il legame profondo tra Berrettini e il suo staff, fondamentale per superare gli ostacoli incontrati lungo il percorso.

Il tennista azzurro ha poi rivolto un pensiero ai suoi tifosi, sempre presenti e pronti a sostenerlo: “Ringrazio tutti i tifosi che mi hanno seguito da casa, apprezzo sempre il vostro supporto e leggo sempre i vostri messaggi, mi dispiace di non aver potuto conquistare il titolo oggi”. Un messaggio di gratitudine verso coloro che non gli fanno mai mancare l’affetto e l’incoraggiamento, anche nei momenti di difficoltà.

Infine, Berrettini ha espresso la sua riconoscenza verso il pubblico presente a Stoccarda: “Ringrazio poi anche il fantastico pubblico presente qui”. Un tributo al calore e all’entusiasmo dei tifosi tedeschi, che hanno saputo apprezzare lo spettacolo offerto dai giocatori in campo.

Nonostante la sconfitta in finale, Matteo Berrettini può trarre indicazioni positive dalla sua settimana a Stoccarda. Il romano ha dimostrato di essere tornato su ottimi livelli dopo i problemi fisici che ne hanno condizionato il rendimento nelle ultime stagioni, esprimendo un tennis di alta qualità e mettendo in mostra il suo talento sull’erba.

La sconfitta di Stoccarda fa male, come ammesso dallo stesso Berrettini, ma il tennis è uno sport in cui bisogna saper accettare le delusioni e ripartire con ancora più determinazione. E Matteo, con la sua grinta e la sua classe, ha tutte le carte in regola per regalare ancora grandi emozioni ai tifosi italiani e non solo.

Passando ad Halle sarà il qualificato Alex Michelsen l’avversario di Matteo Berrettini nel primo turno del torneo 500 tedesco.

Parla anche il vincitore del torneo Jack Draper che dichiara: “Congratulazioni a Matteo per una bellissima settimana, hai vinto due volte qui, due volte al Queen’s, hai fatto finale a Wimbledon… Mi sembrava una finale difficilissima, come me hai avuto tanti infortuni e so benissimo quanto sia difficile, in uno sport in cui sei da solo, ritrovare la forma migliore. Congratulazioni anche al tuo team, vi auguro il meglio per il resto della stagione. Grazie al mio team, ci sono stati tanti alti e bassi: ora ci aspetta un giorno di riposo e poi si riparte a testa bassa. Grazie a voi, alla mia famiglia e a tutti coloro che mi sostengono. L’albo d’oro di questo torneo è incredibile, aver vinto qui il mio primo titolo è pazzesco”.





Francesco Paolo Villarico