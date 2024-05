Roland Garros 2024: 40 partite nella giornata d’esordio di domenica 26 maggio. Giocherà subito Carlos Alcaraz. 4 azzurri al via

Mancano due giorni all’inizio del Roland Garros 2024 e abbiamo già sul tavolo tutti gli ingredienti che ci aspettano questa domenica 26 maggio. Un totale di 40 partite, tra cui l’esordio di Carlos Alcaraz, Kei Nishikori, Naomi Osaka, Jelena Ostapenko e lo scontro diretto tra Andy Murray e Stan Wawrinka. Ora non ci resta che aspettare che l’organizzazione si sieda per avere l’ordine di gioco ufficiale per questo primo giorno di competizione.

Per i colori italiani giocheranno Lucia Bronzetti, Martina Trevisan, Luca Nardi e Lorenzo Sonego.

Women’s Singles

1. Lucia BRONZETTI 🇮🇹 vs. Naomi OSAKA 🇯🇵

2. Jessica BOUZAS MANEIRO 🇪🇸 vs. Qualifiée/Lucky Loser

3. Marie BOUZKOVA 🇨🇿 vs. Veronika KUDERMETOVA

4. Barbora KREJCIKOVA 🇨🇿 vs. Viktorija GOLUBIC 🇨🇭

5. Xinyu WANG 🇨🇳 vs. Qualifiée/Lucky Loser

6. Qualifiée/Lucky Loser vs. Martina TREVISAN 🇮🇹

7. Donna VEKIC 🇭🇷 vs. Lesia TSURENKO 🇺🇦

8. Qualifiée/Lucky Loser vs. Marta KOSTYUK 🇺🇦

9. Katerina SINIAKOVA 🇨🇿 vs. Qualifiée/Lucky Loser

10. Chloé PAQUET 🇫🇷 vs. Diana SHNAIDER

11. Qualifiée/Lucky Loser vs. Aleksandra KRUNIC 🇷🇸

12. Alison VAN UYTVANCK 🇧🇪 vs. Qualifiée/Lucky Loser

13. Yafan WANG 🇨🇳 vs. Maria TIMOFEEVA

14. Ajla TOMLIANOVIC 🇦🇺 vs. Dayana YASTREMSKA 🇺🇦

15. Qualifiée/Lucky Loser vs. Amanda ANISIMOVA 🇺🇸

16. Jelena OSTAPENKO 🇱🇻 vs. Jaqueline CRISTIAN 🇷🇴

17. Tatjana MARIA 🇩🇪 vs. Clara TAUSON 🇩🇰

18. Laura SIEGEMUND 🇩🇪 vs. Sofia KENIN 🇺🇸

19. Qualifiée/Lucky Loser vs. Caroline GARCIA 🇫🇷

20. Xiyu WANG 🇨🇳 vs. Zhuoxuan BAI 🇨🇳

Men’s Singles

1. Andrey RUBLEV vs. Taro DANIEL 🇯🇵

2. Pedro MARTINEZ 🇪🇸 vs. Thiago Agustin TIRANTE 🇦🇷

3. Luca NARDI 🇮🇹 vs. Alexandre MULLER 🇫🇷

4. Ugo HUMBERT 🇫🇷 vs. Lorenzo SONEGO 🇮🇹

5. Zhizhen ZHANG 🇨🇳 vs. Aleksandar VUKIC 🇦🇺

6. Laslo DJERE 🇷🇸 vs. Daniel ALTMAIER 🇩🇪

7. Kei NISHIKORI 🇯🇵 vs. Qualifiée/Lucky Loser

8. Sebastian KORDA 🇺🇸 vs. Harold MAYOT 🇫🇷

9. Jack DRAPER 🇬🇧 vs. Qualifiée/Lucky Loser

10. Qualifiée/Lucky Loser vs. Carlos ALCARAZ 🇪🇸

11. Hubert HURKACZ 🇵🇱 vs. Qualifiée/Lucky Loser

12. Nicolas MORENO DE ALBORAN 🇺🇸 vs. Brandon NAKASHIMA 🇺🇸

13. Alejandro TABILO 🇨🇱 vs. Qualifiée/Lucky Loser

14. Jordan THOMPSON 🇦🇺 vs. Maximilian MARTERER 🇩🇪

15. Fabian MAROZSAN 🇭🇺 vs. Qualifiée/Lucky Loser

16. Aleksandar KOVACEVIC 🇺🇸 vs. Grigor DIMITROV 🇧🇬

17. Nicolas JARRY 🇨🇱 vs. Corentin MOUTET 🇫🇷

18. Terence ATMANE 🇫🇷 vs. Sebastian OFNER 🇦🇹

19. Stan WAWRINKA 🇨🇭 vs. Andy MURRAY 🇬🇧

20. Richard GASQUET 🇫🇷 vs. Borna CORIC 🇭🇷