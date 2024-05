Alessandro Pecci e Federico Bondioli nei quarti del torneo Itf Men’s Future della Polisportiva 2000 Cervia. Jacopo Bilardo in semifinale in doppio

Nella splendida cornice della pineta cervese sono andati in scena gli ottavi nel torneo Itf Men’s Future della Polisportiva 2000 Cervia (15.000 dollari di montepremi) con tanti romagnoli tra i protagonisti, nel bene e nel male. Conquistano i quarti il riccionese Alessandro Pecci ed il ravennate Federico Bondioli. Pecci, allievo della Galimberti Tennis Academy a Cattolica, si imposto in due set piuttosto tirati su Lorenzo Rottoli (Ct Massa), mentre Bondioli ha vinto un match ancora più sofferto su Niccolò Catini. Il romagnolo nel 3° set era avanti 4-1, si è fatto raggiungere e poi ha avuto la forza, davanti ad un pubblico che l’ha sempre sostenuto, di staccarsi ancora una volta nel set decisivo. Staccano il biglietto per i quarti di finale anche l’argentino Juan Bautista Otegui, Luciano Carraro, l’emergente giapponese Rei Sakamoto che ha causato un grande sorpresa eliminando il n.2 del seeding, il russo Chepelev, e Peter Buldorini. In serata in campo un altro giocatore locale, Carlo Alberto Caniato, portacolori del Ct Zavaglia, allievo dell’Accademia del Villa Carpena, opposto a Samuele Pieri che si è imposto per 6-0, 5-7, 6-2. Primi match anche in doppio, da segnalare le semifinali raggiunte dal forlivese Jacopo Bilardo in coppia con Gianluca Cadenasso.

In serata si è svolto nell’impianto della Polisportiva 2000 Cervia anche un interessante incontro di carattere e filosofico sul tema “Un viaggio attorno all’uomo” condotto dal filosofo Simone Regazzoni.

Risultati, 1° turno singolare: Carlo Alberto Caniato (JR)-Federico Gaio 7-6 (1), 6-4, Nicolò Baroni (qualificato)-Valerio Perruzza (wild-card) 6-4, 6-1, Andrei Chepelev (Rus, n.2)-Noah Perfetti (qualificato) 4-6, 7-5, 6-2, Peter Buldorini-Luca Castagnola 6-0, 6-1.

2° turno: Alessandro Pecci-Lorenzo Rottoli (n.6) 6-4, 7-6 (0), Juan Bautista Otegui (Arg, n.7)-Michele Ribecai 3-6, 7-5, 6-1, Luciano Carraro-Tommaso Compagnucci (n.3) 6-3, 6-1, Rei Sakamoto (Jpn, JR)-Andrey Chepelev (Rus, n.2) 6-3, 6-4, Peter Buldorini-Stefano Baldoni (qualificato) 6-4, 6-1, Federico Bondioli-Niccolò Catini 6-7 (3), 6-3, 6-4.

1° turno doppio: Meduri-Vulpitta b. Zanuccoli-Valli 6-0, 6-3, Campagnola-Giovannini b. Caciolli-Pozzi 6-7 (4), 6-4, 10-5, Bilardo-Cadenasso b. Furlanetto-Giunta 6-4, 6-2, Nicolas e Tommaso Compagnucci (n.4) b. Cattaneo-Guidi (wild-card) 6-4, 6-3, De Bernardis-Rottoli (n.1) b. Gaio-Ricci 6-2, 6-4. Quarti: Bilardo-Cadenasso (n.3) b. Meduri-Vulpitta 7-5, 6-1.