Infortunio per Jessica Pegula: la top-5 costretta a saltare il Mutua Madrid Open. La statunitense perde i punti guadagnati lo scorso anno e lascia il torneo senza una delle migliori giocatrici sia in singolare che in doppio

Jessica Pegula non potrà partecipare al Mutua Madrid Open 2024 e perderà i punti guadagnati lo scorso anno quando si era qualificata per i quarti di finale. La statunitense ha subito un imprevisto fisico negli ultimi giorni che le impedirà di viaggiare per il torneo di Madrid, lasciando l’evento orfano di una top-5 sia nel singolare che nel doppio.





Marco Rossi