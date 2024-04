Monte Carlo e l’errore nel match di Sinner. Dal prossimo anno non sarà più possibile uno sbaglio del genere

Il tennis sta vivendo gli ultimi mesi con i giudici di linea in campo e senza la tecnologia dell’occhio di falco disponibile sulla terra battuta. A partire dal 2025, le chiamate su tutte le palle saranno automatiche e basate su questo sistema tecnologico, anche sulla terra. Nonostante la palla lasci la sua impronta su questa superficie, si possono verificare equivoci come quello che ha condannato Jannik Sinner all’ATP Masters 1000 di Monte Carlo 2024.

L’aspetto più eclatante di questa polemica è che la televisione dispone effettivamente di un’approssimazione piuttosto accurata di ciò che l’occhio di falco avrebbe indicato, poiché alcuni sensori sono installati per raccogliere dati statistici. Tuttavia, trasferire questo sistema elettronico di chiamata è più costoso e, per questo motivo, alcuni tornei sulla terra battuta continuano a non farlo, in quanto l’ATP non lo impone. Il margine di errore è di appena pochi millimetri, e la palla di Tsitsipas è uscita di diversi centimetri, quindi non ci sono dubbi che la chiamata sia stata sbagliata.

Dal prossimo anno, invece. sarà obbligatorio per tutti i tornei del circuito maggiore compresi quelli su terra battuta.





Marco Rossi