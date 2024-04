La conferenza stampa di Jannik Sinner: I crampi sono stati probabilmente una conseguenza di quanto è accaduto, perché poi si va ad intaccare anche la parte nervosa e giocare diventa più difficile” (video della partita)

Sai che l’anno prossimo non avremo più giudici di linea in questo tipo di tornei, quindi non accadrà più come è successo oggi? Cosa ne pensa?

JANNIK SINNER: “Sono cose che succedono, non ci puoi fare molto alla fine. È già il passato. È una sconfitta difficile da accettare e da digerire, stavo giocando molto bene. Anche a livello tattico stava andando tutto nella direzione giusta. Tutti, purtroppo o per fortuna, possiamo sbagliare. Anch’io posso sbagliare. È andata così. I crampi sono stati probabilmente una conseguenza di quanto è accaduto, perché poi si va ad intaccare anche la parte nervosa e giocare diventa più difficile. Ho comunque cercato di fare del mio meglio, ma Stefanos ha alzato il livello e l’inerzia è cambiata. Anche questa è la parte divertente del tennis.

Stefanos è un ottimo giocatore, specialmente sulla terra dove ha più tempo per aggiustarsi. Nel primo set, ma anche in tutta la partita, ho risposto male, o comunque non bene come avrei voluto. Ho sbagliato tante risposte soprattutto sulla sua seconda. Lui ha fatto un’ottima partita, la stava perdendo ed è riuscito ad alzare il livello nei momenti decisivi del terzo set. Io non ho servito benissimo sul 4-3 e sul 4-5, è andata così”.

E riguardo alle nuove regole per il prossimo anno?

JANNIK SINNER: Sì, siamo ancora qui con queste regole e vediamo cosa arriverà il prossimo anno.

Su quali aspetti lavorerete maggiormente in questo periodo?

JANNIK SINNER: “Lavoreremo molto in palestra per mettere dentro benzina in vista dei prossimi mesi. Dopo il Roland Garros ci sono Wimbledon e Olimpiadi, non ci sarà molto tempo per lavorare ma ci sono diversi tornei a cui tengo e in cui voglio fare bene. Dal secondo set in poi ho giocato bene tatticamente, muovendo bene la palla e facendo le scelte giuste. Lavoreremo per riuscire a fare tutto ancora prima, magari con qualche variazione in più. Sono tutte piccole cose che poi alla fine fanno la differenza”.