Stefano Napolitano raggiunge la finale del torneo Challenger di Madrid

Il tennista italiano Stefano Napolitano ha centrato l’accesso alla finale del torneo Challenger di Madrid dopo aver sconfitto in semifinale l’ottava testa di serie, il kazako Mikhail Kukushkin, con il punteggio di 6-2, 4-1 e ritiro dell’avversario.

Napolitano, che ha disputato un’ottima partita, attende ora di conoscere il nome del suo avversario in finale. Nell’altra semifinale si affronteranno infatti l’austriaco Jurij Rodionov, sesta testa di serie del torneo, e lo svizzero Leandro Riedi.

Per il tennista italiano si tratta di un risultato di grande prestigio, che conferma il suo ottimo stato di forma e le sue qualità tecniche. La finale del torneo Challenger di Madrid rappresenta per Napolitano un’occasione importante per conquistare un titolo di rilievo e scalare posizioni nel ranking mondiale.

Infatti l’azzurro con questa vittoria centra il best ranking al n.148 ATP (attuale best ranking n.152) ed in caso di vittoria del torneo entrerebbe nei top 125 al n.123 del mondo.

ATP Madrid Stefano Napolitano • Stefano Napolitano 0 6 4 Mikhail Kukushkin [8] Mikhail Kukushkin [8] 0 2 1 Vincitore: Napolitano Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 S. Napolitano 4-1 M. Kukushkin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 S. Napolitano 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 M. Kukushkin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 S. Napolitano 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 0-1 → 1-1 M. Kukushkin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 S. Napolitano 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace ace 5-2 → 6-2 M. Kukushkin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-1 → 5-2 S. Napolitano 15-0 30-0 ace 40-0 4-1 → 5-1 M. Kukushkin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 S. Napolitano 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 M. Kukushkin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 S. Napolitano 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 M. Kukushkin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 0-0 → 1-0

1. Stefano Napolitanovs [8] Mikhail Kukushkin

2. [6] Jurij Rodionov vs Leandro Riedi



ATP Madrid Jurij Rodionov [6] Jurij Rodionov [6] 6 3 6 Leandro Riedi Leandro Riedi 4 6 7 Vincitore: Riedi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* ace 3*-4 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 L. Riedi 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 J. Rodionov 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 5-5 → 6-5 L. Riedi 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 J. Rodionov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 L. Riedi 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 J. Rodionov 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 L. Riedi 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Rodionov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 L. Riedi 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Rodionov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 L. Riedi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Rodionov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Riedi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 J. Rodionov 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 L. Riedi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 J. Rodionov 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 L. Riedi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Rodionov 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 L. Riedi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 J. Rodionov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 1-1 L. Riedi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Rodionov 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 ace 5-4 → 6-4 L. Riedi 0-15 0-30 0-40 df 4-4 → 5-4 J. Rodionov 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-4 → 4-4 L. Riedi 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 J. Rodionov 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 L. Riedi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 J. Rodionov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 1-2 → 2-2 L. Riedi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 J. Rodionov 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 L. Riedi 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1





