Arezzo dedica una via a Federico Luzzi

Con una cerimonia semplice ma toccante, ieri la città di Arezzo ha dedicato una via a Federico Luzzi, sfortunato tennista italiano deceduto nel 2008 a soli 28 anni per una leucemia fulminante. “Via Federico Luzzi, tennista aretino” si legge sull’insegna della via dedicata al talento toscana, sita sulla traversa di viale Santa Margherita, vicino a Porta San Clemente e anche al circolo frequentato dal giovane atleta.

“La novità toponomastica fa seguito a un atto d’indirizzo approvato dal Consiglio Comunale all’unanimità il 17 dicembre 2019. Il dispositivo, che durante la seduta venne illustrato dalla consigliera comunale Meri Stella Cornacchini, presente alla cerimonia in veste ufficiale a testimonianza di quel passaggio deliberativo, ripercorreva la carriera di “Chicco” e l’attività della fondazione che porta il suo nome, affermatasi come una delle realtà territoriali più significative nel campo del sociale e della solidarietà” si legge sul comunicato del Comune di Arezzo.

“Le motivazioni a suggello della scelta dell’amministrazione comunale riprendono entrambi questi spunti: Federico Luzzi ha dato tanto alla città in termini di notorietà sportiva mondiale e sta dando tanto, come memoria, per la ricerca finalizzata alla lotta contro la leucemia”.

La targa è stata svelata alla presenza dell’assessore Francesca Lucherini, che ha ricordato il legame esistente da sempre tra la sua famiglia e quella di Federico, e i familiari dello sfortunato tennista, la madre Paola Cesaroni, il padre Maurizio Luzzi e la sorella Francesca Luzzi.

“Il gran numero di persone intervenute dimostra ancora una volta quanto sia stabile e duraturo il ricordo di nostro figlio e ci restituisce forza per proseguire con il nostro impegno”. Dopo la scomparsa di Federico la famiglia lanciò la fondazione Fedelux che negli anni è stata uno stimolo formidabile non solo per ricordare Luzzi ma soprattutto per raccogliere fondi grazie ai quali è stato sostenuto il reparto di ematologia dell’ospedale e tante altre iniziative.

