Masters 1000 Monte Carlo: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Fabio Fognini entra come alternates sarà derby con Sonego

🇲🇨 Masters 1000 Monte Carlo – Tabellone Qualificazione – terra

Court Rainier III – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Lucas Pouille vs [13] Luca Nardi

2. [3] Facundo Diaz Acosta vs [WC] Diego Schwartzman

3. Dominic Thiem vs [12] Arthur Cazaux

4. [7] Lorenzo Sonego vs [Alt] Fabio Fognini (non prima ore: 17:00)

Court des Princes – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Sumit Nagal vs [8] Flavio Cobolli

2. [Alt] Corentin Moutet vs [10] Alex Michelsen

3. [2] Daniel Altmaier vs Luca Van Assche

4. [WC] Lucas Catarina vs [9] Aleksandar Vukic (non prima ore: 17:00)

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Yannick Hanfmann vs Hugo Gaston

2. [WC] Hugo Nys vs [14] Arthur Rinderknech

3. [6] Christopher O’Connell vs [Alt] Maximilian Marterer

Court 9 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [5] Dusan Lajovic vs Alexandre Muller

2. [4] Alexander Shevchenko vs Federico Coria

Court 11 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Botic van de Zandschulp vs [11] Jaume Munar