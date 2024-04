Masters 1000 Monte Carlo: Il Tabellone Principale. 4 azzurri al via. Jannik Sinner con il bye. Sorteggio complicato un po’ per tutti gli azzurri

Il panorama tennistico si anima con l’attesa del Masters 1000 di Montecarlo, un evento che si distingue non solo per la sua storica collocazione nel cuore del Principato di Monaco ma anche per la caratteristica superficie in terra rossa. Le date da segnare sono quelle dal 7 al 14 aprile, quando i campi prenderanno vita con le sfide tra i migliori interpreti della racchetta.

Il sorteggio ha delineato un tabellone che presenta Jannik Sinner in una posizione di privilegio, essendo la testa di serie numero 2. Il suo status non giunge inaspettato, avendo l’altoatesino collezionato successi rilevanti nel corso dei primi mesi dell’anno, con il trionfo agli Australian Open seguito dalle vittorie all’ATP 500 di Rotterdam e al Masters 1000 di Miami.

Sinner accederà direttamente al secondo turno, dove incontrerà il vincitore tra l’americano Sebastian Korda e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Uno sguardo all’orizzonte suggerisce un percorso non proibitivo per il talento italiano che, superando l’esordio, potrebbe vedersela con uno tra Alexander Bublik, Borna Coric, Jan-Lennard Struff e Sebastian Baez.

Mentre un quarto di finale potrebbe rievocare l’eco della finale di Miami contro il bulgaro Grigor Dimitrov, che si presenta al via e dovrà prima superare la sfida contro il monegasco Valentin Vacherot. In questa porzione di tabellone compare anche Matteo Arnaldi, il quale dovrà superare il finlandese Emil Ruusuvuori per guadagnarsi un incontro con il danese Holger Rune.

Matteo Berrettini se la vedrà all’esordio con il serbo Miomir Kecmanovic per poi evenutalmente sfidare al secondo ostacolo Grigor Dimitrov.

Uno scenario interessante si configura per il percorso di Sinner, che potrebbe evitare l’incontro con Carlos Alcaraz fino a un’ipotetica finale. Alcaraz, testa di serie numero 3, si trova infatti dall’altra parte del tabellone e potrebbe incrociare la strada di Novak Djokovic. Per Sinner, eventuali avversari in semifinale potrebbero essere Alexander Zverev o Daniil Medvedev, impegnati in segmenti di tabellone con possibili incroci prestigiosi.

Parlando di Djokovic, il numero uno al mondo aprirà il suo torneo contro il russo Roman Safiullin o un giocatore proveniente dalle qualificazioni. Lorenzo Musetti affronterà un inizio impegnativo contro l’americano Taylor Fritz e, in caso di successo, potrebbe ritrovarsi a giocare con il vincitore del match tutto francese tra Arthur Fils e Adrian Mannarino, con l’obbiettivo di guadagnarsi una rivincita su Djokovic, già battuto nella scorsa edizione del torneo.

Carlos Alcaraz, dal canto suo, troverà come primo avversario o Felix Auger-Aliassime o un qualificato, ma dovrà rimanere vigile in vista di un potenziale quarto di finale contro Casper Ruud.

(1) Djokovic, Novakvs ByeSafiullin, Romanvs QualifierFils, Arthurvs Mannarino, Adrianvs (13) Fritz, Taylor

(11) de Minaur, Alex vs (WC) Wawrinka, Stan

Koepfer, Dominik vs Griekspoor, Tallon

Popyrin, Alexei vs Qualifier

Bye vs (6) Rublev, Andrey

(3) Alcaraz, Carlos vs Bye

Auger-Aliassime, Felix vs Qualifier

Zhang, Zhizhen vs Giron, Marcos

Qualifier vs (14) Humbert, Ugo

(10) Hurkacz, Hubert vs Draper, Jack

Lehecka, Jiri vs Qualifier

Tabilo, Alejandro vs Qualifier

Bye vs (8) Ruud, Casper

(5) Zverev, Alexandervs ByeEvans, Danielvs Ofner, SebastianJarry, Nicolasvs Etcheverry, Tomas MartinDjere, Laslovs (12) Tsitsipas, Stefanos

(15) Khachanov, Karen vs Norrie, Cameron

Cerundolo, Francisco vs Qualifier

(WC) Monfils, Gael vs Thompson, Jordan

Bye vs (4) Medvedev, Daniil

(7) Rune, Holger vs Bye

Arnaldi, Matteo vs Ruusuvuori, Emil

Kecmanovic, Miomir vs (WC) Berrettini, Matteo

(WC) Vacherot, Valentin vs (9) Dimitrov, Grigor

(16) Bublik, Alexander vs Coric, Borna

Struff, Jan-Lennard vs Baez, Sebastian

Korda, Sebastian vs Davidovich Fokina, Alejandro

Bye vs (2) Sinner, Jannik