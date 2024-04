ATP 250 Marrakech: Fognini svuotato, Kotov lo batte in due set

C’ha provato Fabio Fognini, da grande lottatore qual’è sempre stato – e poco sottolineato nella sua lunga carriera – ma non è riuscito a recuperare dagli sforzi dei match precedenti, finendo per cedere nettamente di fronte a Pavel Kotov nei quarti di finale dell’ATP 250 di Marrakech. L’azzurro è stato sconfitto per 6-1 6-2 al termine di 77 minuti a senso unico a favore del russo, molto solido con tutti i colpi, preciso al servizio e sostenuto da quel diritto potentissimo e davvero efficace, sia in difesa che nell’affondo. Fabio di fatto non è mai davvero riuscito ad entrare in partita, privo di quella brillantezza nell’arrivare sulla palla che è una caratteristica fondamentale del suo gioco e che gli permette di anticipare e creare tennis con la magia del suo braccio. Oggi purtroppo sul rosso marocchino di magia ce n’è stata ben poca, non ne aveva più, e forse ha anche accusato un fastidio alla gamba destra, speriamo solo per affaticamento e nient’altro. Ha provato Fabio a spostare l’avversario per metterne a nudo la relativa lentezza, ma i suoi colpi sono stati poco veloci e poco anticipati rispetto al suo standard, così che Kotov si è difeso con buona qualità ed è stato pronto a scatenare la potenza del diritto, colpo notevole quando può spingerlo cross, dove trova angoli e velocità a tratti irresistibili. Troppi errori per Fabio, cercando di creare gioco o in difesa, dove è stato davvero in difficoltà a contenere, soprattutto sul lato del rovescio.

Davvero un peccato perché il ligure è tornato a giocare un tennis molto positivo e interessante, come hanno dimostrato le belle vittorie su Gaston prima e Djere poi, oltre ai due match di “quali”. Resta un ottimo torneo per l’azzurro, gli porta punti e fiducia per il resto della stagione sul “rosso”, ma anche il rammarico di non aver potuto giocare al meglio delle sue condizioni contro un avversario buono ma che un Fabio “sano” può ampiamente battere.

Il quarto di finale inizia con Kotov piuttosto solido nei suoi turni di servizio e molto efficace col diritto, il suo colpo migliore. Fognini lavora di più nei suoi game, è meno rapido con i piedi, forse per la fatica dei match precedenti. Nel quarto gioco Fabio scivola sotto 30-40 e cede il game con un errore di diritto, cerca il lungo linea ma la palla gli scappa in corridoio. 3-1 e poi 4-1 Kotov, perfetto con il servizio e veloce nell’aggredire la palla col primo colpo dopo la battuta. Non è nemmeno fortunato Fabio nel sesto game, con il rivale che impatta pieno in nastro mortale sul 30 pari con la risposta, per un nuovo 30-40. Stavolta Fognini attacca bene col diritto e salva la palla break. Purtroppo commette un doppio fallo nel punto successivo e il secondo nastro beffardo lo punisce di nuovo, stavolta deviando lungo un diritto di scambio. 5-1 Kotov, ai vantaggi chiude il primo set 6-1 con l’errore di rovescio dell’azzurro. Molto sicuro alla battuta il russo e rapido nell’aggredire, troppi errori dell’italiano soprattutto col rovescio.

Fognini inizia il secondo set con un buon turno di servizio ma sull’1 pari è in ritardo con le gambe sui colpi piuttosto profondi del rivale. Va sotto 0-30 e poi 0-40, ottimo il diritto cross di Pavel per uscire dalla difesa con un angolo estremo e preciso. Fabio subisce un altro break con un diritto di scambio in rete. Break Kotov, avanti 2-1 e servizio. Fognini non riesce a incidere, sposta il rivale nello scambio con una velocità non sufficiente a metterlo in crisi. Arriva il fisioterapista per l’azzurro, sembra accusare un fastidio alla gamba destra ma non c’è trattamento. Scaraventa via la palla dopo non aver rimesso in gioco una smorzata non impossibile Fognini, la frustrazione per una giornata difficile dopo le faticacce del torneo e un sicuro risentimento muscolare. Tutto troppo facile per il russo che si limita a giocare sicuro e profondo col suo “dirittone”, pronto a raccogliere gli errori del ligure (3-1). Purtroppo ogni game è una sofferenza per un Fabio in evidente difficoltà nelle rincorse. Ai vantaggi concede una chance del doppio break. Si difende con grande ordine e profondità Kotov, e finisce per provocare l’errore in spinta di Fognini. 4-1 con doppio break Kotov. Fognini ha una reazione d’orgoglio, continua a lottare e si procura due palle del contro break ma il russo le cancella con il servizio. Molto efficace il diritto stretto di Pavel, nasconde la traiettoria e infila bei cross. Con un paio di magie di tocco Fognini torna a vincere un game di battuta, per il 2-5. Kotov chiude senza problemi per 6-2.

Marco Mazzoni

Fognini – Kotov



ATP Marrakech Fabio Fognini Fabio Fognini 1 2 Pavel Kotov Pavel Kotov 6 6 Vincitore: Kotov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 P. Kotov 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 P. Kotov 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 1-5 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 P. Kotov 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 F. Fognini 0-15 df 0-30 0-40 1-1 → 1-2 P. Kotov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 P. Kotov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-5 → 1-6 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 1-4 → 1-5 P. Kotov 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 P. Kotov 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 P. Kotov 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

🇮🇹 Fabio Fognini vs 🇷🇺 Pavel Kotov

**SERVICE STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Fognini | 🇷🇺 Kotov |

|——————————|—————–|—————–|

| Serve Rating | 195 | **293** |

| Aces | 1 | **4** |

| Double Faults | 3 | **1** |

| First Serve % | 66% (33/50) | **74% (37/50)** |

| 1st Serve Points Won % | 58% (19/33) | **86% (32/37)** |

| 2nd Serve Points Won % | 29% (5/17) | **31% (4/13)** |

| Break Points Saved % | 20% (1/5) | **100% (3/3)** |

| Service Games Played | 7 | **8** |

**RETURN STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Fognini | 🇷🇺 Kotov |

|——————————|—————–|—————–|

| Return Rating | 83 | **250** |

| 1st Serve Return Points Won %| 14% (5/37) | **42% (14/33)** |

| 2nd Serve Return Points Won %| 69% (9/13) | **71% (12/17)** |

| Break Points Converted % | 0% (0/3) | **80% (4/5)** |

| Return Games Played | **8** | 7 |

**TOTAL STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Fognini | 🇷🇺 Kotov |

|——————————|—————–|—————–|

| Service Points Won % | 48% (24/50) | **72% (36/50)** |

| Return Points Won % | 28% (14/50) | **52% (26/50)** |

| Total Points Won % | 38% (38/100) | **62% (62/100)**|

Le statistiche mostrano una netta superiorità di Kotov su Fognini in tutti gli aspetti del gioco. Il russo ha avuto una prestazione eccellente al servizio, vincendo l’86% dei punti sulla prima di servizio e salvando tutte le palle break affrontate. Inoltre, Kotov ha messo in difficoltà Fognini in risposta, vincendo il 42% dei punti sulla prima di servizio dell’italiano e il 71% sulla seconda, convertendo ben l’80% delle palle break. Fognini, invece, ha faticato sia al servizio che in risposta, vincendo solo il 48% dei punti al servizio e il 28% in risposta. Nel complesso, Kotov ha dominato l’incontro, aggiudicandosi il 62% dei punti totali contro il 38% di Fognini.