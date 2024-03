Grigor Dimitrov, come il vino: migliora con l’età e conquista la finale a Miami. Sfiderà il nostro Jannik Sinner in finale (Video)

Gli anni passano e tutto può cambiare, ma non Grigor Dimitrov. Il bulgaro è come il vino: migliora con l’età. A poche settimane dal suo 33esimo compleanno, sta giocando il miglior tennis della sua carriera e ha continuato a dare spettacolo raggiungendo la finale del Masters 1000 di Miami, la terza della sua carriera e la seconda negli ultimi tre eventi di questa categoria.

L’attuale numero 12 del mondo ha superato una dura battaglia contro Alexander Zverev (n.5), risolvendo il match con i parziali di 6-4, 6-7(4) 6-4, in poco più di due ore e mezza, dimostrando forza e sangue freddo nei momenti cruciali. Solo nel tie-break del secondo set ha abbassato la guardia, ma per il resto, Dimitrov è stato sempre all’attacco contro Sascha.

Grisha ha sfruttato i due break point avuti durante l’incontro e ne ha salvati due, distribuiti tra il primo e il terzo set, per assicurarsi anche il ritorno nella top 10. Sono state 260 settimane lontano da questa elite del tennis mondiale, ma l’attesa che durava da novembre 2018 sta finalmente per finire.

Resta da vedere se si posizionerà al nono o al settimo posto, quest’ultimo raggiungibile se dovesse battere Jannik Sinner in finale. Per arrivare alla sua 20esima finale in carriera e la terza della stagione, Dimitrov ha dovuto anche risolvere un problema personale. Il bulgaro aveva un record di una vittoria e sette sconfitte contro Zverev, con le sconfitte arrivate consecutivamente. Dimitrov aveva sconfitto un giovane Sascha di 17 anni solo al torneo di Basilea nel 2014, ma ora quella maledizione è terminata.

ATP Miami Grigor Dimitrov [11] Grigor Dimitrov [11] 6 6 6 Alexander Zverev [4] Alexander Zverev [4] 4 7 4 Vincitore: Dimitrov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 3-3 → 4-3 G. Dimitrov 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 2-3 → 3-3 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace ace 1-2 → 2-2 A. Zverev 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 1-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* df 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 A. Zverev 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 6-5 → 6-6 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 G. Dimitrov 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 4-4 → 5-4 A. Zverev 15-0 ace 30-0 ace 40-0 4-3 → 4-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 A. Zverev 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 G. Dimitrov 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-4 → 5-4 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-3 → 4-3 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 A. Zverev 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-1 → 2-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

Dimitrov (🇧🇬) vs Zverev (🇩🇪)

**SERVICE STATS:**

– Serve Rating: 316 vs 289

– Aces: 18 vs 14

– Double Faults: 2 vs 1

– First Serve: 65/96 (68%) vs 69/92 (75%)

– 1st Serve Points Won: 51/65 (78%) vs 54/69 (78%)

– 2nd Serve Points Won: 20/31 (65%) vs 10/23 (43%)

– Break Points Saved: 2/2 (100%) vs 0/2 (0%)

– Service Games Played: 16 vs 16

**RETURN STATS:**

– 1st Serve Return Points Won: 15/69 (22%) vs 14/65 (22%)

– 2nd Serve Return Points Won: 13/23 (57%) vs 11/31 (35%)

– Break Points Converted: 2/2 (100%) vs 0/2 (0%)

– Return Games Played: 16 vs 16

**POINT STATS:**

– Net Points Won: 21/26 (81%) vs 19/25 (76%)

– Winners: 45 vs 24

– Unforced Errors: 10 vs 8

– Service Points Won: 71/96 (74%) vs 64/92 (70%)

– Return Points Won: 25/96 (26%) vs 28/92 (30%)

– Total Points Won: 99/188 (53%) vs 89/188 (47%)

**SERVICE SPEED:**

– Max Speed: 219 km/h (136 mph) vs 215 km/h (133 mph)

– 1st Serve Average Speed: 200 km/h (124 mph) vs 203 km/h (126 mph)

– 2nd Serve Average Speed: 157 km/h (97 mph) vs 161 km/h (100 mph)