Da Salsomaggiore: Qualificazioni concluse, il torneo entra nel vivo: giovani talenti pronti a brillare

Il tempo ha dato tregua e modo di far concludere le qualificazioni del torneo che hanno dato conferma di un innalzamento del loro livello rispetto alle passate edizioni segno di un tennis che si evolve di anno in anno in un torneo dove di under 18 se ne vedono oramai veramente pochi facendo posto ai più giovani specie fra le ragazze. Venendo al responso del campo il torneo femminile ha visto la qualificazione di Carlotta Bassotti a spese di Asia Sundas. Un incontro equilibrato dove la giocatrice marchigiana ha prevalso in virtù della maggiore esperienza e della difficoltà di un’avversaria abituata a terreni più rapidi come quelli americani. Bella prestazione della 15enne Marzia Paola Pieragostini che ha piegato alla distanza la ravennate Ambra Tommasi. Crolla invece Asia Basiletti mai in partita contro la palermitana Elena Allegra che ha giocato una partita esemplare per colpi e concentrazione.Match alti e bassi tra la Marina Quesada e Manuela Filardi risolta dall’iberica nel tiebreak finale. Nel torneo maschile il marchigiano Edoardo Principi ha spento la grinta di Conigliaro mentre il toscano Duccio Caciolli ha ribaltato il punteggio contro Berto. Nel tardo pomeriggio ultimi pass a favore di Jacopo Borsoi e di Mattia Cappellari. Domani il torneo entrerà nel vivo con gli incontri del main draw , incontri suddivisi tra il lunedì e il martedì . Nel torneo maschile nelle prime 8 teste di serie troviamo quattro azzurrini , nell’ordine Beraldo (2) , Darderi (6) ,Seghetti (7),Basile (8). Nel femminile tra le prime 8 tre ragazze Petrillo (6) , Bertacchi (7) e Bedini (8). Incontri sui campi del TC Salso a partire dalle ore 8.30.

Risultati

2°turno Boys : Principi (Ita) b Conigliaro (Ita) 6/4 6/1;Caciolli (Ita) b Berto (Ita) 1/6 7/5 10/6;Borsoi (Ita) b Tartaglione (Ita) 7/5 7/5;Cappellari (Ita) b Pisanu (Ita) 6/2 7/6 (5).

2°turno Girls : Bassotti (Ita) b Sundas (Ita) 6/3 7/5;Pieragostini (Ita) b Tommasi (Ita) 7/5 6/1; Allegra (Ita) b A.Basiletti 6/1 6/1;Quesada (Spa) b Filardi (Ita) 2/6 6/2 10/4.