Bublik – Carballés: Tensione in campo al Mutua Madrid Open 2024. Andy Murray torna ad allenarsi dopo l’infortunio. Il dominio di Nadal sulla terra, poche sconfitte consecutive. Lloyd Harris cerca il ritorno ai vertici dopo gli infortuni (Video)

Bublik – Carballés: Tensione in campo al Mutua Madrid Open 2024

Scene sorprendenti quelle vissute durante il match del Mutua Madrid Open 2024 tra Alexander Bublik e Roberto Carballés. L’atteggiamento del kazako è stato provocatorio per tutta la partita, cosa per lui abituale, creando momenti di tensione durante tutto l’incontro. Infatti, ci sono stati momenti in cui il kazako imitava il gemito dello spagnolo nel colpire la palla.

Tuttavia, il momento clou si è verificato alla fine dell’incontro, quando Bublik era in vantaggio 5-1 nel terzo set: ha colpito una palla tra le gambe e Carballés ha finito per perdere il punto. Sembra che l’atteggiamento mostrato da Bublik in quel punto non sia piaciuto allo spagnolo che, nel servizio successivo, ha deciso di servire sul corpo di Bublik, sia sulla prima che sulla seconda palla.

La nonchalance d'Alexander Bublik. Comment gagner un point en marchant dans la plus grande insolence. pic.twitter.com/7gdmsdUwyN — Tennis Legend (@TennisLegende) April 28, 2024

Quand tu te fais humilier et que tu as le seum. Trop fan. Juste après le tweener en marchant de Bublik, Roberto Carballes Baena a fait une double faute en le visant deux fois. pic.twitter.com/n1YOTDLn32 — Tennis Legend (@TennisLegende) April 28, 2024

Andy Murray torna ad allenarsi dopo l’infortunio

Magnifiche notizie arrivano dall’entourage di Andy Murray: è stato pubblicato un video in cui il giocatore britannico sta già allenandosi. Il grave infortunio alla caviglia subito a Miami sembra essersi risolto meglio e più velocemente del previsto, tanto che Andy ha già iniziato a colpire la palla in campo. Il fatto che lo faccia sulla terra battuta può essere dovuto a due ragioni: cerca una superficie meno traumatica per le articolazioni in questi primi contatti con il campo o si vede con possibilità di arrivare al Roland Garros 2024. Solo il tempo ci dirà quale sia l’opzione corretta.

Il dominio di Nadal sulla terra: poche sconfitte consecutive

Il dominio di Rafael Nadal sulla terra battuta è assolutamente storico e, a dimostrazione di ciò, ha perso solo due partite consecutive su questa superficie contro tre tennisti. De Miñaur aspirava ad essere il quarto, ma ne è stato privato a Madrid dall’eccelso livello del maiorchino. Coloro che ci sono riusciti sono stati Fabio Fognini (Rio de Janeiro 2015 e Barcellona 2016), Gastón Gaudio (Amburgo 2003, Bastad 2004 e Buenos Aires 2005) e Novak Djokovic (Madrid e Roma nel 2011, e Montecarlo e Roland Garros, nel 2015).

Lloyd Harris cerca il ritorno ai vertici dopo gli infortuni

Forse molti hanno dimenticato la figura di Lloyd Harris, ma il sudafricano ha un potenziale che non è riuscito a mettere in pratica da anni a causa di una serie impressionante di infortuni. A 27 anni, e dopo essersi completamente ripreso, cerca di tornare il prima possibile nella top-100 e avvicinarsi al livello che gli ha permesso di raggiungere i quarti di finale agli US Open 2021 e numero 31 del mondo. Ha inanellato due titoli consecutivi dell’ATP Challenger Tour, a Gwangju e Shenzhen, posizionandosi già al 126° posto del ranking ATP.

Alize Cornet annuncia il ritiro: Nadal le invia un messaggio

Alize Cornet ha comunicato ufficialmente che questo Roland Garros 2024 sarà il suo ultimo torneo da tennista professionista. La francese, 34 anni, ha avuto una lunga e fortunata carriera, e diversi colleghi hanno voluto inviarle i loro migliori auguri. È stato il caso di Rafael Nadal, cosa che ha commosso enormemente una Cornet che non poteva credere che il suo grande idolo e fonte di ispirazione sportiva si fosse preso la briga di inviarle quel messaggio.