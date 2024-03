Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Mercoledì 27 Marzo 2024

M25 Tarragona 25000 – 1st Round

[8] Lorenzo Giustino vs Alejandro Manzanera pertusa Non prima delle 15:30



Il match deve ancora iniziare

ITF Santa M. Di Pula N. Baroni N. Baroni 0 V. Royer [2] V. Royer [2] 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

Niccolo Baronivs [2] Valentin Royer

[3] Ergi Kirkin vs Gianmarco Ferrari 3 incontro dalle 09:30



Il match deve ancora iniziare

[5] Salvatore Caruso vs Gabriele Piraino 2 incontro dalle 09:30



Il match deve ancora iniziare

Carlo Alberto Fossati vs [6] Nino Serdarusic 2 incontro dalle 09:30



Il match deve ancora iniziare

[7] Elmer Moeller vs Gabriele Pennaforti ore 10:30



ITF Santa M. Di Pula E. Moeller [7] E. Moeller [7] 0 G. Pennaforti G. Pennaforti 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

Niccolo Catini vs [4] Max Houkes Non prima delle 12:00



Il match deve ancora iniziare

Milan Markovits vs [8] Marcello Serafini ore 09:30



ITF Santa M. Di Pula M. Markovits M. Markovits 0 M. Serafini [8] M. Serafini [8] 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

M15 Monastir 15000 – 1st Round

Michael Zhu vs Federico Marchetti 2 incontro dalle 09:00



Il match deve ancora iniziare

[6] Cyril Vandermeersch vs Andrea Bolla 2 incontro dalle 09:00



Il match deve ancora iniziare

Christopher Heck vs Luca Fantini 2 incontro dalle 09:00



ITF Monastir C. Heck • C. Heck 0 0 L. Fantini L. Fantini 30 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 C. Heck 0-15 0-30 0-1 L. Fantini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

M15 Bragado 15000 – 1st Round

Maximilian Figl vs Franco Emanuel Egea ore 13:30



Il match deve ancora iniziare

Carlos Maria Zarate vs Luciano Carraro 2 incontro dalle 13:30



Il match deve ancora iniziare

M15 Sharm ElSheikh 15000 – 1st Round

[1] Kris Van wyk vs Gabriele Bosio ore 10:00



ITF Sharm ElSheikh K. Van Wyk [1] • K. Van Wyk [1] 40 7 0 G. Bosio G. Bosio 15 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 K. Van Wyk 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 G. Bosio 0-15 df 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 4-1* 4-2* ace 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 G. Bosio 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 K. Van Wyk 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 G. Bosio 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 K. Van Wyk 15-0 40-0 4-4 → 5-4 G. Bosio 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 K. Van Wyk 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 G. Bosio 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 K. Van Wyk 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-2 → 3-2 G. Bosio 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 K. Van Wyk 0-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 G. Bosio 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 1-1 K. Van Wyk 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 ace 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Daniel Little vs Lorenzo Lorusso Non prima delle 14:00



Il match deve ancora iniziare

Alexandr Binda vs Sergo Sikharulidze ore 10:00



ITF Sharm ElSheikh A. Binda A. Binda 0 6 5 S. Sikharulidze • S. Sikharulidze 15 4 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 S. Sikharulidze 15-0 ace 5-1 A. Binda 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 S. Sikharulidze 0-15 0-30 0-40 df 3-1 → 4-1 A. Binda 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 S. Sikharulidze 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 A. Binda 0-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 0-1 → 1-1 S. Sikharulidze 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Binda 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 S. Sikharulidze 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 A. Binda 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 S. Sikharulidze 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 A. Binda 30-0 30-15 30-30 30-40 A-40 3-2 → 4-2 S. Sikharulidze 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 A. Binda 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 S. Sikharulidze 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 A. Binda 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 S. Sikharulidze 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Leonardo Rossi vs Federico Bondioli Non prima delle 12:30



Il match deve ancora iniziare

M15 Antalya 15000 – 1st Round

Marsel Ilhan vs Giuseppe La vela 2 incontro dalle 11:00



ITF Antalya M. Ilhan M. Ilhan 15 1 G. La Vela • G. La Vela 15 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 G. La Vela 15-15 1-1 M. Ilhan 15-0 15-15 40-15 0-1 → 1-1 G. La Vela 0-15 15-15 40-15 0-0 → 0-1

W50 São Paulo 40000 – 1st Round

[7] Giorgia Pedone vs Katarina Jokic 2 incontro dalle 14:00



Il match deve ancora iniziare

W35 Santa Margherita di Pula 25000 – 1st Round

Arianna Zucchini vs Clara Vlasselaer ore 09:30



ITF Santa M. Di Pula A. Zucchini A. Zucchini 0 C. Vlasselaer C. Vlasselaer 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

Martina Colmegna vs Patricia Maria Tig 2 incontro dalle 09:30



Il match deve ancora iniziare

[1] Sapfo Sakellaridi vs Federica Bilardo ore 09:30



ITF Santa M. Di Pula S. Sakellaridi [1] S. Sakellaridi [1] 0 F. Bilardo F. Bilardo 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

Eleonora Alvisi vs [4] Leonie Kung ore 09:30



ITF Santa M. Di Pula E. Alvisi E. Alvisi 0 L. Kung [4] L. Kung [4] 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

Angelica Raggi vs [6] Lola Radivojevic ore 09:30



ITF Santa M. Di Pula A. Raggi A. Raggi 0 L. Radivojevic [6] L. Radivojevic [6] 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

[8] Aurora Zantedeschi vs Sofia Shapatava 2 incontro dalle 09:30



Il match deve ancora iniziare

Verena Meliss vs Anne Schaefer 2 incontro dalle 09:30



Il match deve ancora iniziare

W15 Monastir 15000 – 1st Round

Michael Zhu vs Federico Marchetti 2 incontro dalle 09:00



Il match deve ancora iniziare

W15 Sharm ElSheikh 15000 – 1st Round

Talia Neilson-gatenby vs Benedetta Baratto 2 incontro dalle 10:00



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Dia Evtimovavs Beatrice Ricci

[1] Anna Gabric vs Denise Valente 2 incontro dalle 11:00



Il match deve ancora iniziare