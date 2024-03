Masters 1000 Miami: Matteo Arnaldi con un doppio 63 esce di scena negli ottavi di finale

Giornata storta quella vissuta da Matteo Arnaldi al Miami Open. Il giovane tennista italiano, attualmente al 38° posto del ranking mondiale, ha ceduto in due set al ceco Tomas Machac nei suoi primi ottavi di finale in un Masters 1000. Il punteggio finale di 6-3, 6-3 riflette una prestazione al di sotto degli standard a cui Arnaldi aveva abituato i suoi tifosi negli ultimi mesi.

Più che il merito di un ispirato Machac, il risultato è da attribuire principalmente all’imprecisione con cui l’azzurro ha condotto il match. Arnaldi è incappato in colpevoli errori gratuiti, accettando il copione impostato dal suo avversario senza trovare soluzioni efficaci per invertire la rotta.

Nel primo set, nonostante un buon approccio iniziale, Arnaldi ha commesso troppi errori non forzati nel quinto game, cedendo per la prima volta il servizio. Machac, dal canto suo, ha consolidato il vantaggio senza correre rischi, chiudendo la prima frazione per 6-3.

Nel secondo set, Arnaldi ha provato a caricarsi, ma non è riuscito a impensierire il suo avversario in risposta. Il momento decisivo è arrivato nel sesto game, quando sul 3-2 in favore del ceco, l’azzurro ha improvvisato un serve and volley sulla palla break, venendo trafitto dalla risposta vincente di rovescio di Machac. Il ceco ha così messo le mani sulla partita, difendendo il break e chiudendo con un servizio vincente un match tutto sommato a senso unico.

Nonostante la sconfitta, per Matteo Arnaldi rimane comunque un ottimo torneo, con il rammarico di non aver sfruttato appieno l’occasione di qualificarsi per i quarti di finale. Il giovane ligure dovrà ora riflettere su questa esperienza e lavorare per migliorare il suo gioco in vista dei prossimi appuntamenti sulla terra rossa europea.

ATP Miami Tomas Machac Tomas Machac 6 6 Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 3 3 Vincitore: Machac Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 T. Machac 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 T. Machac 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 T. Machac 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 M. Arnaldi 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 T. Machac 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 T. Machac 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 T. Machac 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 T. Machac 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 M. Arnaldi 0-15 df 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 T. Machac 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 M. Arnaldi 40-A 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 1-2 T. Machac 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Machac (🇨🇿) vs Arnaldi (🇮🇹)

**SERVICE STATS:**

– Serve Rating: 298 vs 244

– Aces: 1 vs 4

– Double Faults: 1 vs 2

– First Serve: 38/60 (63%) vs 31/48 (65%)

– 1st Serve Points Won: 27/38 (71%) vs 22/31 (71%)

– 2nd Serve Points Won: 14/22 (64%) vs 7/17 (41%)

– Break Points Saved: 0/0 (0%) vs 0/3 (0%)

– Service Games Played: 9 vs 9

**RETURN STATS:**

– 1st Serve Return Points Won: 9/31 (29%) vs 11/38 (29%)

– 2nd Serve Return Points Won: 10/17 (59%) vs 8/22 (36%)

– Break Points Converted: 3/3 (100%) vs 0/0 (0%)

– Return Games Played: 9 vs 9

**POINT STATS:**

– Net Points Won: 10/13 (77%) vs 5/12 (42%)

– Winners: 14 vs 18

– Unforced Errors: 5 vs 8

– Service Points Won: 41/60 (68%) vs 29/48 (60%)

– Return Points Won: 19/48 (40%) vs 19/60 (32%)

– Total Points Won: 60/108 (56%) vs 48/108 (44%)

**SERVICE SPEED:**

– Max Speed: 201 km/h (124 mph) vs 205 km/h (127 mph)

– 1st Serve Average Speed: 190 km/h (118 mph) vs 187 km/h (116 mph)

– 2nd Serve Average Speed: 153 km/h (95 mph) vs 158 km/h (98 mph)





Marco Rossi