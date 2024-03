Da Napoli: Qualificazioni – esordio vincente per l’ex top 100 Alessandro Giannessie per gli altri azzurri Edoardo Lavagno e Samuel Vincent Ruggieri. Domani tre italiani all’esordio nel tabellone principale.

Prima giornata dedicata al primo turno delle qualificazioni alla Napoli Tennis Cup 2024

Il Challenger 125 ATP organizzato da Master Group Sport, in collaborazione con il Tennis Club Napoli, è in programma dal 24 al 31 marzo prossimo. Parte bene il numero 2 del tabellone, l’ex top 100 mondiale Alessandro Giannessi, che supera all’esordio il campano Fabrizio Osti 6-3 6-1.

Avanzano al secondo e decisivo turno delle qualificazioni anche il numero 3, l’altro azzurro Edoardo Lavagno, che elimina il napoletano del TC Napoli Pietro Manola 6-0 6-0, e il talento ventunenne di Bergamo, Samuel Vincent Ruggeri, che piega in due set Jacopo Berrettini, 6-3 7-6 (4). Domani dalle ore 10 via agli ultimi sei incontri di qualificazione.

Incontri del primo turno del main draw della Napoli Tennis Cup

Domani, intanto, non prima delle ore 13, prenderanno il via gli incontri del primo turno del main draw della Napoli Tennis Cup. Quattro i match in programma e subito tre tennisti italiani in campo. Si tratta di Francesco Passaro, già n. 108 del mondo nel 2023, che affronta la testa di serie numero 6, l’ungherese Zsombor Piros; il napoletano di Torre del Greco Raul Brancaccio, contro la testa di serie numero 8, il francese Pierre-Hugues Hermert; Stefano Travaglia, già n. 60 del mondo che trova come avversario un altro giocatore ungherese, Mate Valkusz.

CAMPO D’AVALOS – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Edoardo Lavagno vs [10] Samuel Vincent Ruggeri

2. [6] Mathias Bourgue vs [8] Jiri Vesely

3. [6] Zsombor Piros vs [Alt] Francesco Passaro (non prima ore: 13:00)

4. [WC] Raul Brancaccio vs [8] Pierre-Hugues Herbert (non prima ore: 15:00)

CAMPO FABRIZIO GASPARINI – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Alessandro Giannessi vs Evan Furness

2. Arthur Gea vs [12] Laurent Lokoli

3. Ugo Blanchet vs Nerman Fatic (non prima ore: 13:00)

4. Stefano Travaglia vs Mate Valkusz

CAMPO 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Elias Ymer vs [11] Michael Geerts

2. [4] Manuel Guinard vs [9/Alt] Guido Andreozzi