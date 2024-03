Masters e WTA 1000 Miami: I risultati completi con il dettaglio del Day 6. La pazza partita tra Machac e Murray. Daniil Medvedev vince abbastanza facilmente. Iga Swiatek soffre, lotta ma alla fine vince (Video)

Daniil Medvedev ha già conquistato 20 titoli nel corso della sua carriera, ma non è mai riuscito a difenderne uno con successo. Riuscirà a farlo a Miami? La strada è ancora lunga, ma per ora il russo ha raggiunto gli ottavi di finale del torneo dopo un’altra convincente esibizione.

Il tennista russo ha assicurato il passaggio a questa fase del torneo battendo Cameron Norrie con i punteggi di 7-5 e 6-2, dopo 1 ora e 30 minuti di gioco.

Questo incontro ha visto la superiorità di Medvedev mai seriamente messa in dubbio, nonostante abbia sprecato un vantaggio di due break nel primo set (era avanti per 3 a 0), cosa che non gli ha impedito di prevalere nel parziale. Medvedev, che ora si appresta a lottare per un posto nei quarti di finale, affronterà Dominik Koepfer.

Anche Iga Swiatek, numero uno del mondo, si è qualificata per gli ottavi di finale del WTA 1000 di Miami, ma è stata vicina a vedere interrompersi la sua striscia di sette vittorie consecutive.

Ciò è accaduto perché la polacca ha incontrato notevoli difficoltà nel superare Linda Noskova (contro cui aveva perso all’Australian Open) e ha avuto bisogno di 2 ore e 40 minuti per imporsi con i parziali di 6-7(7), 6-4 6-4, salvando tre break point consecutivi nel game in cui ha servito per chiudere l’incontro.

Swiatek, che continua a lottare per il Sunshine Double, cercherà ora di accedere ai quarti di finale contro la russa Ekaterina Alexandrova.

Casper Ruud, numero otto del mondo, prosegue il suo inizio di stagione in modo positivo e questa domenica, a fine serata, ha assicurato il suo ritorno agli ottavi di finale dell’Open di Miami, torneo in cui è stato finalista nel 2022, sconfitto allora solo da Carlos Alcaraz.

Il norvegese ha sconfitto al terzo turno lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, numero 28 ATP, con il punteggio di 6-3 e 6-4, in un incontro risolto con un break per set, segnato dal fatto che Ruud è riuscito a salvare i sette (!) palle break che ha affrontato durante il duello, incluse quattro nell’ultimo gioco! Agli ‘ottavi’, attende il cileno Nicolas Jarry.

Andy Murray, ex numero uno mondiale e che vive quello che dovrebbero essere gli ultimi mesi da professionista, è stato eliminato al terzo turno dell’ATP 1000 di Miami dopo uno degli incontri più epici degli ultimi tempi.

Il tennista ceco Machac ha superato il britannico in una battaglia semplicemente incredibile con i parziali di 5-7, 7-5 7-6(5), dopo un’impressionante durata di 3 ore e 27 minuti, in un duello che ha avuto un po’ di tutto, soprattutto nel terzo set.

Murray si è trovato sotto per 2-5, è riuscito a recuperare e a fare 5-5, tuttavia, nel momento in cui ha impattato sul 5 pari, si è infortunato alla caviglia. Il tennista di 36 anni è stato assistito, ha deciso di continuare e ha dovuto salvare un match point sul 5-6 per andare al tie-break.

In quel tie-break, Murray è stato avanti per 5-3, tuttavia, ha finito per perdere gli ultimi quattro punti e ha visto Machac imporsi nel momento decisivo.

Il giovane di 23 anni ora affronterà Matteo Arnaldi, che prosegue la sua settimana di alto livello. Anche il tennista italiano si è qualificato per gli ottavi di finale dopo aver battuto Denis Shapovalov con il punteggio di 6-3 7-6(7), in un duello in cui l’italiano era avanti per 5-3 nel secondo set, permettendo al canadese di recuperare, che ha avuto anche un punto nel tie-break per portare il duello al terzo set.

Grandstand – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

Butch Buchholz – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

Court 1 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

Il match deve ancora iniziare

Court 7 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

Court 2 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

Court 3 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

