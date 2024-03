Flavio Cobolli lotta ma cede a Cameron Norrie al secondo turno del Masters 1000 di Miami

Flavio Cobolli è stato eliminato al secondo turno del Masters 1000 di Miami dal britannico Cameron Norrie, testa di serie numero 30, dopo una battaglia di oltre due ore e mezza. Il punteggio finale di 7-5 6-7 6-2 riflette l’intensità di un match in cui Cobolli ha dato tutto, cedendo solo nella terza frazione quando le energie erano ormai al lumicino.

Nonostante i 14 ace messi a segno, Cobolli ha pagato una bassa percentuale di prime in campo (48%) rispetto al 70% di Norrie, che ha chiuso l’incontro con 11 ace. Il romano ha totalizzato 33 vincenti e 36 errori non forzati, mentre il britannico ha registrato un saldo negativo tra vincenti ed errori (25 e 34).

Nel primo set, Norrie ha strappato il servizio a Cobolli nel dodicesimo gioco, approfittando di un errore dell’azzurro sulla seconda palla break. Nel secondo parziale, il britannico è salito sul 2-0, ma Cobolli ha prontamente reagito con il controbreak. L’italiano ha poi annullato due palle break nel quarto gioco e altre due nel decimo, quest’ultime anche match point, trascinando il set al tie-break, vinto per 7-4.

Nel terzo set, però, Cobolli ha accusato la fatica. Norrie ha trovato il break nel terzo gioco, complice anche un doppio fallo dell’azzurro, e ha poi chiuso l’incontro con un secondo break nel settimo gioco, concludendo sul 6-2.

Nonostante la sconfitta, Flavio Cobolli, attuale numero 63 del ranking ATP, esce a testa alta dal torneo di Miami, dopo aver lottato fino all’ultimo punto contro un avversario più esperto come Cameron Norrie, che aveva già battuto Lorenzo Sonego ad Indian Wells.

ATP Miami Cameron Norrie [30] Cameron Norrie [30] 7 6 6 Flavio Cobolli Flavio Cobolli 5 7 2 Vincitore: Norrie Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 C. Norrie 15-0 ace 30-0 ace 5-2 → 6-2 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 F. Cobolli 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-1 → 2-1 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* ace 6-6 → 6-7 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 C. Norrie 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 5-4 F. Cobolli 0-15 df 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 4-3 → 5-3 C. Norrie 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 3-3 → 4-3 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-2 → 3-2 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 C. Norrie 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 df 2-0 → 2-1 F. Cobolli 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 1-0 → 2-0 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 C. Norrie 15-0 ace 30-0 40-0 5-5 → 6-5 F. Cobolli 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 F. Cobolli 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 F. Cobolli 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 1-0 → 1-1 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

Norrie (🇬🇧) vs Cobolli (🇮🇹)

**SERVICE STATS:**

– Serve Rating: 297 vs 241

– Aces: 11 vs 15

– Double Faults: 2 vs 5

– First Serve: 66/94 (70%) vs 60/124 (48%)

– 1st Serve Points Won: 50/66 (76%) vs 44/60 (73%)

– 2nd Serve Points Won: 17/28 (61%) vs 30/64 (47%)

– Break Points Saved: 2/4 (50%) vs 18/23 (78%)

– Service Games Played: 16 vs 16

**RETURN STATS:**

– 1st Serve Return Points Won: 16/60 (27%) vs 16/66 (24%)

– 2nd Serve Return Points Won: 34/64 (53%) vs 11/28 (39%)

– Break Points Converted: 5/23 (22%) vs 2/4 (50%)

– Return Games Played: 16 vs 16

**POINT STATS:**

– Net Points Won: 15/20 (75%) vs 15/20 (75%)

– Winners: 25 vs 33

– Unforced Errors: 34 vs 40

– Service Points Won: 67/94 (71%) vs 74/124 (60%)

– Return Points Won: 50/124 (40%) vs 27/94 (29%)

– Total Points Won: 117/218 (54%) vs 101/218 (46%)

**SERVICE SPEED:**

– Max Speed: 202 km/h (125 mph) vs 210 km/h (130 mph)

– 1st Serve Average Speed: 184 km/h (114 mph) vs 193 km/h (119 mph)

– 2nd Serve Average Speed: 172 km/h (106 mph) vs 169 km/h (105 mph)





Marco Rossi