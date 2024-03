Masters e WTA 1000 Miami: Il programma di Venerdì 22 Marzo 2024. In campo sei azzurri. Sinner vs Vavassori ad inizio serata italiana. Camila Giorgi alla mezzanotte italiana

📺❤️ LiveTennis Youtube – Jannik Sinner con la squadra nazione di calcio a Miami e allenamenti a Miami



Comincia con una sfida a tinte azzurre l’avventura di Jannik Sinner al Masters 1000 di Miami. Il tennista azzurro, dopo il bye al primo turno, esordirà nel derby con Andrea Vavassori, che dopo aver superato le qualificazioni si è imposto sull’argentino Cachin all’esordio nel main draw. Una sfida senza storia quella tra i due italiani, almeno secondo i bookmaker: un successo di Sinner si gioca a 1,02, mentre il quarto successo di Vavassori paga ben 10 volte la posta. Jannik è avanti anche per la conquista del primo set, offerta a 1,07 contro il suo avversario a 7,20. Per quanto riguarda il set betting, in pole c’è lo 0-2 in favore di Sinner a 1,13, mentre l’1-2 vale 5,10 la posta.

VERSO IL TITOLO – Sinner parte come secondo favorito nella corsa al titolo, quotato a 3,50 dietro al solo Carlos Alcaraz, visto a 3. Più lontano Daniil Medvedev, fissato a 6,50.

1. [3] Coco Gauffvs [Q] Nadia Podoroska2.3. [Q] Thiago Seyboth Wildvs [12] Taylor Fritz4. [1] Iga Swiatekvs(non prima ore: 00:00)5. Marton Fucsovicsvs [3] Daniil Medvedev (non prima ore: 01:30)

Grandstand – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Paula Badosa vs [2] Aryna Sabalenka

2. [PR] Denis Shapovalov vs [10] Stefanos Tsitsipas

3. Lin Zhu vs [5] Jessica Pegula (non prima ore: 19:00)

4. Naomi Osaka vs [15] Elina Svitolina

5. Christopher O’Connell vs [21] Frances Tiafoe (non prima ore: 00:00)

Butch Buchholz – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [5] Andrey Rublev vs Tomas Machac

2. Andy Murray vs [29] Tomas Martin Etcheverry

3. [7] Casper Ruud vs Luca Van Assche

4. Sloane Stephens vs [19] Sorana Cirstea

5. Elina Avanesyan vs [6] Ons Jabeur

Court 1 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Storm Hunter vs [20] Emma Navarro

2. Donna Vekic vs [14] Ekaterina Alexandrova

3. [30] Anastasia Potapova vs Danielle Collins

4. [13] Tommy Paul vs [WC] Martin Damm

5. [30] Cameron Norrie vs Flavio Cobolli

Court 7 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [21] Anastasia Pavlyuchenkova vs Shelby Rogers

2. [10] Daria Kasatkina vs [Q] Claire Liu

3. [25] Tallon Griekspoor vs Alex Michelsen

4. [22] Nicolas Jarry vs Jack Draper

5. Ariel Behar / Adam Pavlasek vs Max Purcell / Jordan Thompson

Court 5 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [14] Ugo Humbert vs Botic van de Zandschulp

2. Dominik Koepfer vs [18] Sebastian Baez

3. [17] Alexander Bublik vs Matteo Arnaldi

4. [WC] Juncheng Shang vs [27] Alejandro Davidovich Fokina

5. [5] Santiago Gonzalez / Neal Skupski vs Marcelo Melo / Edouard Roger-Vasselin

Court 2 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [12] Jasmine Paolini vs [Q] Katie Volynets

2. [23] Caroline Garcia vs Viktoriya Tomova

3. [Q] Maria Timofeeva vs [26] Linda Noskova

Court 3 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Arantxa Rus vs [29] Marta Kostyuk

2. [31] Leylah Fernandez vs [Q] Emiliana Arango

3. Christopher Eubanks / Ben Shelton vs Robin Haase / Andreas Mies

4. Adrian Mannarino / Fabrice Martin vs Lloyd Glasspool / Jean-Julien Rojer