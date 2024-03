Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio del Day 7. Vince Caroline Wozniacki nell’incontro tra neomamme ed ex n.1 del mondo. Avanza Alexander Zverev. Bene Iga Swiatek

LiveTennis Youtube – Il match point di Luca Nardi nel match vinto contro Novak Djokovic ad Indian Wells



, 33 anni e campionessa di questo torneo nel 2011, ha trionfato martedì sera nel duello “vintage” tra neomamme e ex numero uno del mondo, qualificandosi per i quarti di finale del BNP Paribas Open di Indian Wells per la sesta volta nella sua carriera. È la 37ª volta che la danese raggiunge i quarti di finale in un torneo WTA 1000, dopo essere stata lontana dal tennis quasi quattro anni, tra inizio 2020 e fine 2023.In un incontro in cui si è dimostrata sempre la più solida e chiara dal punto di vista tattico fin dall’inizio, Wozniacki, che si sta avvicinando sempre più alla top 100 WTA, ha sconfitto la tedesca, anch’essa ex numero uno del mondo, vincitrice di tre Grand Slam e tornata da meno tempo nel circuito mondiale, con il punteggio di 6-4, 6-2, pareggiando il loro testa a testa, che ora è 8-8. Wozniacki non raggiungeva i quarti di finale di un WTA 1000 da ottobre 2019, mesi prima del suo ritiro. A Indian Wells, l’ultima presenza in questa fase risaliva al 2017. Ora attende Iga Swiatek che ha sconfitto senza alcuna difficoltà Yulia Putintseva.

Alexander Zverev, numero sei del mondo, ha ottenuto martedì una delle sue migliori vittorie della stagione per qualificarsi ai quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Indian Wells per la seconda volta in carriera.

Nell’unico duello degli ottavi di finale tra giocatori della top 10 mondiale, Zverev, 26 anni, ha avuto la meglio sull’australiano Alex De Minaur, 10º del ranking e in una serie di sette vittorie consecutive, con il punteggio di 5-7, 6-2, 6-3, in un match di 2h30 che non è stato particolarmente spettacolare ma in cui il tedesco è risultato più solido del 25enne australiano. Zverev si prepara ora per il confronto nei quarti di finale di giovedì con lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero due mondiale e campione in carica, contro il quale ha un vantaggio negli scontri diretti di 5-3, avendo vinto gli ultimi due incontri: nella fase a gironi delle ATP Finals e i quarti di finale degli Australian Open.

WTA Indian Wells Anastasia Potapova [28] Anastasia Potapova [28] 7 0 6 Jasmine Paolini [13] Jasmine Paolini [13] 5 6 3 Vincitore: Potapova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Anastasia Potapova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Anastasia Potapova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Anastasia Potapova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-5 → 0-6 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 Anastasia Potapova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Anastasia Potapova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Anastasia Potapova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 Anastasia Potapova 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 3-5 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Anastasia Potapova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Anastasia Potapova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

1. [28] Anastasia Potapova vs [13] Jasmine Paolini

2. Fabian Marozsan vs [2] Carlos Alcaraz (non prima ore: 21:00)



ATP Indian Wells Fabian Marozsan Fabian Marozsan 3 3 Carlos Alcaraz [2] Carlos Alcaraz [2] 6 6 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 C. Alcaraz 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-4 → 2-5 F. Marozsan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 2-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 2-3 F. Marozsan 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 F. Marozsan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 F. Marozsan 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-5 → 3-6 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 F. Marozsan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 3-4 C. Alcaraz 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 3-2 → 3-3 F. Marozsan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 F. Marozsan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 F. Marozsan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. [5] Coco Gauff / Jessica Pegula vs Asia Muhammad / Ena Shibahara (non prima ore: 23:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [16] Ben Shelton vs [3] Jannik Sinner (non prima ore: 02:00)



ATP Indian Wells Ben Shelton [16] Ben Shelton [16] 6 1 Jannik Sinner [3] Jannik Sinner [3] 7 6 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 J. Sinner 40-30 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 B. Shelton 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 ace ace 1-4 → 1-5 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 B. Shelton 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-3 → 1-3 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 B. Shelton 0-15 0-30 df 15-30 15-40 0-1 → 0-2 J. Sinner 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 ace 1*-3 1-4* 2-4* 3*-4 df 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 B. Shelton 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 5-5 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 B. Shelton 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 B. Shelton 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 2-2 → 2-3 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 B. Shelton 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 df 1-1 → 2-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 B. Shelton 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

5. [1] Iga Swiatek vs Yulia Putintseva (non prima ore: 04:00)



WTA Indian Wells Iga Swiatek [1] Iga Swiatek [1] 0 6 6 0 Yulia Putintseva Yulia Putintseva 0 1 2 0 Vincitore: Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Yulia Putintseva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Iga Swiatek 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 4-2 Yulia Putintseva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-0 → 3-1 Yulia Putintseva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Iga Swiatek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Yulia Putintseva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Yulia Putintseva 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Yulia Putintseva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Iga Swiatek 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Yulia Putintseva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

STADIUM 2 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [32] Jiri Lehecka vs [11] Stefanos Tsitsipas



ATP Indian Wells Jiri Lehecka [32] Jiri Lehecka [32] 6 6 Stefanos Tsitsipas [11] Stefanos Tsitsipas [11] 2 4 Vincitore: Lehecka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 J. Lehecka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 4-3 → 5-3 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A df 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 J. Lehecka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 3-2 → 4-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 3-1 → 3-2 J. Lehecka 30-0 ace 40-0 2-1 → 3-1 S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Lehecka 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 5-1 → 5-2 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 S. Tsitsipas 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 J. Lehecka 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. [22] Anastasia Pavlyuchenkova vs [31] Marta Kostyuk (non prima ore: 21:00)



WTA Indian Wells Anastasia Pavlyuchenkova [22] • Anastasia Pavlyuchenkova [22] 0 4 1 0 Marta Kostyuk [31] Marta Kostyuk [31] 0 6 6 0 Vincitore: Kostyuk Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Anastasia Pavlyuchenkova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 0-30 0-40 1-5 → 1-6 Marta Kostyuk 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Marta Kostyuk 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Marta Kostyuk 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Marta Kostyuk 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Marta Kostyuk 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Marta Kostyuk 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Marta Kostyuk 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Marta Kostyuk 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

3. [6] Alexander Zverev vs [10] Alex de Minaur



ATP Indian Wells Alexander Zverev [6] Alexander Zverev [6] 5 6 6 Alex de Minaur [10] Alex de Minaur [10] 7 2 3 Vincitore: Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 A. de Minaur 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Zverev 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-1 → 2-1 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. de Minaur 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 5-5 → 5-6 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 A. Zverev 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-4 → 3-5 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 2-4 → 3-4 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

4. Angelique Kerber vs [WC] Caroline Wozniacki (non prima ore: 02:00)



WTA Indian Wells Angelique Kerber Angelique Kerber 0 4 2 0 Caroline Wozniacki Caroline Wozniacki 0 6 6 0 Vincitore: Wozniacki Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Angelique Kerber 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Caroline Wozniacki 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Angelique Kerber 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Caroline Wozniacki 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Angelique Kerber 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Caroline Wozniacki 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Angelique Kerber 15-0 30-0 30-15 30-30 0-1 → 0-2 Caroline Wozniacki 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Angelique Kerber 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Caroline Wozniacki 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Angelique Kerber 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Caroline Wozniacki 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-5 → 2-5 Angelique Kerber 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Caroline Wozniacki 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Angelique Kerber 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Caroline Wozniacki 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Angelique Kerber 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Caroline Wozniacki 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

5. Wesley Koolhof / Nikola Mektic vs [2] Ivan Dodig / Austin Krajicek



ATP Indian Wells Wesley Koolhof / Nikola Mektic Wesley Koolhof / Nikola Mektic 6 6 10 Ivan Dodig / Austin Krajicek [2] Ivan Dodig / Austin Krajicek [2] 4 7 7 Vincitore: Koolhof / Mektic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-7 W. Koolhof / Mektic 0-1 0-2 1-2 2-2 3-2 4-2 4-3 5-3 6-3 6-4 6-5 7-5 8-5 8-6 8-7 9-7 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 5-2* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* ace 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 9*-8 9*-9 9-10* df 6-6 → 6-7 W. Koolhof / Mektic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 I. Dodig / Krajicek 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 W. Koolhof / Mektic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-5 → 5-5 I. Dodig / Krajicek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 I. Dodig / Krajicek 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 df 3-3 → 3-4 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 I. Dodig / Krajicek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 W. Koolhof / Mektic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 I. Dodig / Krajicek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 1-1 → 1-2 W. Koolhof / Mektic 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 0-1 → 1-1 I. Dodig / Krajicek 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 I. Dodig / Krajicek 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 W. Koolhof / Mektic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 I. Dodig / Krajicek 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 4-2 → 4-3 W. Koolhof / Mektic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 3-2 → 4-2 I. Dodig / Krajicek 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 2-2 → 3-2 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 I. Dodig / Krajicek 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 W. Koolhof / Mektic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 I. Dodig / Krajicek 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1

STADIUM 3 – Ora italiana: 21:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin vs [5] Marcel Granollers / Horacio Zeballos



ATP Indian Wells Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin Marcel Granollers / Horacio Zeballos [5] Marcel Granollers / Horacio Zeballos [5] Vincitore: Granollers / Zeballos per walkover Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 0 Servizio Svolgimento Set 1

2. Nathaniel Lammons / Jackson Withrow vs Simone Bolelli / Andrea Vavassori



ATP Indian Wells Nathaniel Lammons / Jackson Withrow Nathaniel Lammons / Jackson Withrow 6 1 Simone Bolelli / Andrea Vavassori Simone Bolelli / Andrea Vavassori 7 6 Vincitore: Bolelli / Vavassori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 S. Bolelli / Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 N. Lammons / Withrow 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-5 → 1-5 S. Bolelli / Vavassori 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 0-4 → 0-5 N. Lammons / Withrow 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 0-3 → 0-4 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 N. Lammons / Withrow 0-40 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-1 → 0-2 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 ace 2-3* ace 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-4 → 5-5 N. Lammons / Withrow 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 4-4 → 5-4 S. Bolelli / Vavassori 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 df 3-4 → 4-4 N. Lammons / Withrow 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 2-4 → 3-4 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 N. Lammons / Withrow 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 2-2 → 2-3 S. Bolelli / Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-2 → 2-2 N. Lammons / Withrow 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-1 → 1-2 S. Bolelli / Vavassori 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 N. Lammons / Withrow 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0

3. [7] Kevin Krawietz / Tim Puetz vs Lloyd Glasspool / Jean-Julien Rojer



ATP Indian Wells Kevin Krawietz / Tim Puetz [7] Kevin Krawietz / Tim Puetz [7] 6 5 10 Lloyd Glasspool / Jean-Julien Rojer Lloyd Glasspool / Jean-Julien Rojer 3 7 8 Vincitore: Krawietz / Puetz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 K. Krawietz / Puetz 1-0 df 2-0 3-0 3-1 3-2 4-2 5-2 5-3 5-4 6-4 7-4 7-5 7-6 8-6 9-6 9-7 9-8 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 K. Krawietz / Puetz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df df 5-6 → 5-7 L. Glasspool / Rojer 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 5-5 → 5-6 K. Krawietz / Puetz 15-0 ace 15-15 df 15-30 15-40 5-4 → 5-5 L. Glasspool / Rojer 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 5-3 → 5-4 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 L. Glasspool / Rojer 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 K. Krawietz / Puetz 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 L. Glasspool / Rojer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 L. Glasspool / Rojer 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 1-1 → 1-2 K. Krawietz / Puetz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 L. Glasspool / Rojer 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 K. Krawietz / Puetz 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 L. Glasspool / Rojer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-3 → 5-3 K. Krawietz / Puetz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 4-2 → 4-3 L. Glasspool / Rojer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 K. Krawietz / Puetz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-1 → 4-1 L. Glasspool / Rojer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 3-0 → 3-1 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 L. Glasspool / Rojer 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 1-0 → 2-0 K. Krawietz / Puetz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0

4. [7] Beatriz Haddad Maia / Taylor Townsend vs [3] Storm Hunter / Katerina Siniakova (non prima ore: 02:00)



Il match deve ancora iniziare