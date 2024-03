Lucia Bronzetti accede al terzo turno ad Indian Wells. Lorenzo Sonego si ferma al secondo ostacolo

Lucia Bronzetti ha dimostrato il suo talento e la sua determinazione al WTA 1000 di Indian Wells, superando l’ucraina Anhelina Kalinina con un solido 6-3, 6-4. Questa vittoria le assicura un posto al terzo turno del torneo, dove affronterà la vincitrice del match in corso tra la francese Clara Burel e l’americana Coco Gauff.

Bronzetti, originaria di Rimini, ha iniziato la partita mostrando subito la sua presenza in campo. Il suo dritto, in particolare, si è rivelato un’arma potente, aiutandola a uscire da situazioni difficili e a mantenere la pressione sull’avversaria. Nonostante alcuni errori da parte di Kalinina, l’italiana ha saputo approfittare delle opportunità, convertendo una palla break cruciale nel quinto gioco per prendere il comando del set e vincere la frazione per 6 a 3 con un nuovo break nel nono game.

La tenacia di Bronzetti è stata evidente quando, nonostante un inizio incerto nel secondo set, ha ribaltato la situazione con un controbreak. Ha continuato a spingere, trovando il suo ritmo e sfruttando le opportunità di break per consolidare il suo vantaggio sul 5 a 2. Anche quando Kalinina ha mostrato segni di ripresa, Bronzetti ha mantenuto la calma, dopo aver perso nuovamente il servizio nel nono gioco (sul 5 a 3), ha chiuso il match con un dritto decisivo per 6 a 4 piazzando un nuovo break nel decimo gioco.

L’efficacia di Bronzetti al servizio è stata un elemento chiave della sua vittoria, con percentuali di punti vinti superiori sia sulla prima che sulla seconda di servizio rispetto a Kalinina. Questa performance sottolinea la sua ambizione di rientrare tra le top 50 del ranking mondiale.

La durata dell’incontro, un’ora e 24 minuti, riflette la lotta intensa tra le due giocatrici. Tuttavia, è stata la capacità di Bronzetti di mantenere la concentrazione nei momenti cruciali e di sfruttare le sue risorse tecniche a fare la differenza.

Con questa vittoria, Bronzetti si avvicina al suo obiettivo di rientrare tra le prime 50 giocatrici del mondo.

WTA Indian Wells Anhelina Kalinina [32] Anhelina Kalinina [32] 0 3 4 0 Lucia Bronzetti Lucia Bronzetti 0 6 6 0 Vincitore: Bronzetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Anhelina Kalinina 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 4-6 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-5 → 4-5 Anhelina Kalinina 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Anhelina Kalinina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Anhelina Kalinina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Anhelina Kalinina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Anhelina Kalinina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Anhelina Kalinina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Anhelina Kalinina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Anhelina Kalinina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Anhelina Kalinina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Il percorso di Lorenzo Sonego al Masters 1000 di Indian Wells si è concluso al secondo turno, dove il tennista piemontese ha ceduto al britannico Cameron Norrie. La partita, conclusasi con il punteggio di 6-4, 6-4 a favore di Norrie, non ha visto Sonego riuscire a imporre il proprio gioco nonostante gli otto ace messi a segno.

La sfida, durata poco più di un’ora e mezza, ha messo in luce le difficoltà di Sonego, in particolare con la seconda di servizio, dalla quale è riuscito a conquistare solo il 33% dei punti. Nonostante i 18 vincenti, gli undici errori non forzati hanno pesato sul risultato finale a suo sfavore.

L’incontro è iniziato in salita per Sonego, che già nel terzo game ha mostrato incertezze, soprattutto con il dritto, concedendo a Norrie tre opportunità di break. Il britannico, numero 28 del mondo, ha sfruttato la seconda di queste per prendere il comando delle operazioni, consolidando poi il vantaggio fino a chiudere il primo set per 6-4.

Il secondo set ha visto un iniziale risveglio di Sonego, capace di ottenere un break già nel secondo game e portarsi sul 2-0. Tuttavia, Norrie ha prontamente risposto con un controbreak, approfittando di alcuni errori dell’italiano. Il britannico ha poi aumentato la pressione, conquistando altri due break nel corso del set portandosi sul 5 a 2, e nonostante un tentativo di rimonta di Sonego, Norrie ha chiuso il match sul 6-4, avanzando al terzo turno del torneo.

ATP Indian Wells Cameron Norrie [28] Cameron Norrie [28] 6 6 Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 4 4 Vincitore: Norrie Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Norrie 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-3 → 5-4 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-2 → 5-3 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 5-2 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 C. Norrie 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 40-30 1-2 → 2-2 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-2 → 1-2 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 0-1 → 0-2 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-3 → 5-4 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 L. Sonego 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 4-2 → 4-3 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 L. Sonego 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 3-1 L. Sonego 0-15 df 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 C. Norrie 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-1 → 1-1 L. Sonego 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 0-1

Norrie (🇬🇧) vs Sonego (🇮🇹)

**SERVICE STATS:**

– Serve Rating: 260 vs 232

– Aces: 2 vs 8

– Double Faults: 4 vs 1

– First Serve: 35/62 (56%) vs 37/55 (67%)

– 1st Serve Points Won: 23/35 (66%) vs 25/37 (68%)

– 2nd Serve Points Won: 16/27 (59%) vs 6/18 (33%)

– Break Points Saved: 1/3 (33%) vs 3/7 (43%)

– Service Games Played: 10 vs 10

**RETURN STATS:**

– 1st Serve Return Points Won: 12/37 (32%) vs 12/35 (34%)

– 2nd Serve Return Points Won: 12/18 (67%) vs 11/27 (41%)

– Break Points Converted: 4/7 (57%) vs 2/3 (67%)

– Return Games Played: 10 vs 10

**POINT STATS:**

– Net Points Won: 12/19 (63%) vs 13/21 (62%)

– Winners: 9 vs 18

– Unforced Errors: 9 vs 11

– Service Points Won: 39/62 (63%) vs 31/55 (56%)

– Return Points Won: 24/55 (44%) vs 23/62 (37%)

– Total Points Won: 63/117 (54%) vs 54/117 (46%)

**SERVICE SPEED:**

– Max Speed: 201 km/h (124 mph) vs 217 km/h (134 mph)

– 1st Serve Average Speed: 188 km/h (116 mph) vs 193 km/h (119 mph)

– 2nd Serve Average Speed: 146 km/h (90 mph) vs 156 km/h (96 mph)





Marco Rossi