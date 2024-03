Domani 8 marzo presentazione a Bari del torneo Wta 125. Cambiano le date del “Wta Tour 125”

Tante le novità della terza edizione dell’ “Open delle Puglie”, l’appuntamento con il tennis internazionale femminile che vedrà ancora una volta protagonisti Bari e il suo Circolo Tennis. Cambiano le date della competizione inserita nel “Wta Tour 125”, perché quest’anno sarà giugno (e non più settembre) il mese in cui le campionesse di tutto il mondo si daranno battaglia sui campi in terra rossa baresi. Dal 3 al 9 giugno 2024, quindi, Bari diventerà la capitale mondiale del tennis femminile.

Domani 8 marzo alle ore 17, il giorno della festa della donna, ci sarà la presentazione dell’evento, nella sede del Circolo Tennis di via Martinez. Nella conferenza stampa saranno spiegati tutti i dettagli della manifestazione. Interverranno Pietro Petruzzelli (assessore allo Sport del Comune di Bari), Luca Scandale (direttore generale Puglia Promozione), Francesco Crudele e Pietro Scrimieri (Acquedotto Pugliese). Per la Federazione Italiana Tennis ci saranno Isidoro Alvisi (vice presidente nazionale Fitp), Donato Calabrese (consigliere nazionale Fitp) e Francesco Mantegazza (Fitp Puglia). A rappresentare la struttura ospitante ci saranno, la presidentessa del Ct Bari, Nicoletta Virgintino e il direttore sportivo del Ct Bari, Giorgio Catalano. L’aspetto sociale sarà rimarcato da una rappresentante di “Giraffa onlus”, che rinnova la partnership col torneo. Parola, infine, al direttore del torneo e referente dell’associazione Ad Sport che organizza il torneo, Enzo Ormas.