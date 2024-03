Jannik Sinner gioca con il figlio di Rafael Nadal (Video)

Il torneo di Indian Wells si anima con la presenza di figure importanti sul campo da tennis, ma quest’anno, tra i riflettori e le ovazioni, spicca un ospite molto speciale: Rafael Jr. Nadal. Il piccolo figlio di Rafael Nadal, leggenda vivente del tennis, ha fatto la sua comparsa al torneo insieme a sua madre, la moglie di Nadal, portando con sé un’atmosfera di gioia familiare giocando a palla con il nostro Jannik Sinner.

Il torneo di Indian Wells, conosciuto come il “quinto Slam” per la sua importanza nel circuito tennistico, diventa così teatro di storie personali e professionali che si intrecciano, dove il talento, l’ambizione e l’affetto familiare si fondono in un unico grande evento. La presenza di Jannik e Rafael Jr. Nadal rappresenta il legame indissolubile tra il passato, il presente e il futuro, celebrando lo sport in tutte le sue dimensioni.





Marco Rossi