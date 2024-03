Challenger Santa Cruz: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Cinque azzurri al via nel Md

Challenger Santa Cruz – Tabellone Principale – terra

(1/WC) Monteiro, Thiago vs Lavagno, Edoardo

Qualifier vs (PR) Jubb, Paul

Pucinelli De Almeida, Matheus vs Collarini, Andrea

Sakamoto, Pedro vs (8) Cecchinato, Marco

(3) Ugo Carabelli, Camilo vs (WC) Vallejo, Adolfo Daniel

Gomez, Federico Agustin vs (WC) Prado Angelo, Juan Carlos

Oliveira, Goncalo vs Weis, Alexander

Passaro, Francesco vs (7) Olivieri, Genaro Alberto

(5) Burruchaga, Roman Andres vs Qualifier

Mager, Gianluca vs Bueno, Gonzalo

Bicknell, Blaise vs Draxl, Liam

Dellien, Murkel vs (4) Dellien, Hugo

(6) Cerundolo, Juan Manuel vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

Qualifier vs Olivo, Renzo

Sekulic, Philip vs (2) Comesana, Francisco

Challenger Santa Cruz – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Campana Lee, Gerard vs Bye

(WC) Sonaglia, Joao vs (12) Kestelboim, Mariano

(2) Torres, Juan Bautista vs (Alt) Arias, Boris

(WC) Davila, Esteban vs (9) Leite, Wilson

(3) Villanueva, Gonzalo vs Zormann, Marcelo

Carou, Ignacio vs (8) Rybakov, Alex

(4) Buse, Ignacio vs (WC) Ticona, Jeison

Franco, Tobias vs (10) Justo, Guido Ivan

(5) Boscardin Dias, Pedro vs Romboli, Fernando

(WC) Doria-Medina, Carlos vs (7) Boitan, Gabi Adrian

(6/Alt) Aboian, Valerio vs (Alt) King, Evan

Zeballos, Federico vs (11) Huertas del Pino, Conner

1. [WC] Joao Sonagliavs [12] Mariano Kestelboim2. [WC] Esteban Davilavs [9] Wilson Leite3. [2] Juan Bautista Torresvs [Alt] Boris Arias4. Federico Zeballosvs [11] Conner Huertas del Pino

Cancha 7 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00)

1. [3] Gonzalo Villanueva vs Marcelo Zormann

2. [5] Pedro Boscardin Dias vs Fernando Romboli

3. Tobias Franco vs [10] Guido Ivan Justo

Cancha 9 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00)

1. Ignacio Carou vs [8] Alex Rybakov

2. [WC] Carlos Doria-Medina vs [7] Gabi Adrian Boitan

3. [4] Ignacio Buse vs [WC] Jeison Ticona

4. [6/Alt] Valerio Aboian vs [Alt] Evan King