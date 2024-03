Jack Draper si ritira ad Acapulco: problemi di stomaco fermano la sua corsa in semifinale

Jack Draper, ventiduenne britannico, ha già affrontato numerosi problemi fisici nella sua ancora breve carriera, che hanno ostacolato il suo progresso tanto quanto ci si aspettava. Il britannico sembrava finalmente in salute questa settimana all’ATP 500 di Acapulco, ma ha finito per ritirarsi in semifinale a causa di problemi di stomaco.

“Ho dovuto ritirarmi perché non mi sentivo affatto bene”, ha rivelato Draper sui social media, pochi minuti dopo aver dovuto abbandonare uno degli incontri più importanti della sua carriera. Il britannico aveva anche preso delle pillole per lo stomaco durante la partita ma senza alcun risultato.





Marco Rossi