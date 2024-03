Chiesto il rinvio a giudizio per Camila Giorgi nell’ambito dell’inchiesta sulle vaccinazioni anti-covid false

C’è anche Camila Giorgi tra le 21 persone per le quali la Procura di Vicenza ha richiesto il rinvio a giudizio nell’ambito dell’inchiesta sulle false vaccinazioni anti-Covid. Insieme a lei anche la nota cantante Madame. Il sostituto procuratore Gianni Pipeschi ha trasmesso al giudice per l’udienza preliminare una lista di persone che avrebbero finto di avere ricevuto la dose obbligatoria di vaccino anti-Covid al fine di ottenere il certificato green pass, che nella fase più cupa della pandemia permetteva di accedere a vari servizi. Secondo quando rilevato dall’inchiesta, Giorgi non si sarebbe vaccinata e pertanto non avrebbe avuto diretto ad ottenere il certificato, che invece ricevette.

Vista la richiesta del sostituto procuratore della Repubblica, adesso spetterà al giudice per l’udienza preliminare la decisione sull’accogliere o meno la richiesta del pm, dando il via a un processo a carico degli imputati. Giorgi e le altre persone coinvolte sono accusate dei reati di corruzione, peculato, falso ideologico ai danni del Sistema sanitario nazionale. Secondo quanto riportato da varie agenzie, quattro indagati, tra cui Daniela Grillone Tecioiu, la dottoressa di Madame e Giorgi, hanno già chiesto di patteggiare la pena, ammettendo di fatto la propria colpevolezza.

L’indagine era scaturita da una segnalazione dell’azienda sanitaria ASL 8 di Vicenza, che aveva rilevato una quantità di vaccinazioni abnorme eseguite negli studi medici di Grillone Tecioiu. L’indagine, portata avanti con intercettazioni e usando anche le immagini riprese dalle telecamere, aveva già portato nei primi mesi del 2022 alla misura cautelare degli arresti domiciliari per il medico, poi annullata dopo alcuni mesi, visto il venire meno del pericolo della reiterazione del reato.

Giorgi è indagata insieme al padre, alla madre e due fratelli, tutti avrebbero usufruito di certificati falsi. Giorgi non si è mai espressa in merito, mentre la cantante Madame aveva ammesso pubblicamente in alcune interviste di essersi servita della dottoressa Grillone Tecioiu in quel periodo per ottenere il Green pass.

Mario Cecchi