Tennis Olimpico a Parigi 2024: La Corsa alla Qualificazione. L’incertezza su Darderi e Cobolli

Le Olimpiadi di Parigi 2024 segneranno un momento cruciale nel panorama tennistico mondiale, con ogni nazione che avrà la possibilità di schierare fino a quattro atleti in singolare. Al termine del Roland Garros, il 10 giugno 2024, verrà pubblicato il ranking che determinerà i 56 tennisti qualificati per i Giochi. I campi che ospiteranno gli incontri del secondo Slam stagionale saranno gli stessi destinati ai tornei olimpici, creando un legame diretto con uno degli eventi più prestigiosi del tennis.

La strada verso le Olimpiadi di Parigi si preannuncia quindi piena di sfide e strategie, con gli atleti impegnati a difendere i propri posti nel ranking e a prendere decisioni difficili riguardo la partecipazione a eventi che non offrono punti per il ranking mondiale ma rappresentano un’opportunità unica di rappresentare il proprio paese sul palcoscenico olimpico.

I tornei olimpici di tennis si svolgeranno dal 27 luglio al 4 agosto, posizionandosi strategicamente nel calendario tennistico subito dopo due settimane di competizioni sulla terra battuta europea che seguono Wimbledon. Questo periodo coincide con il combined di Washington (torneo ATP 500 e WTA 500) e precede immediatamente i tornei 1000 canadesi (ATP a Montreal, WTA a Toronto) e di Cincinnati.

La scelta dei tennisti di partecipare ai Giochi Olimpici non è scontata, data la mancanza di punti per i ranking ATP e WTA. Già ai Giochi di Tokyo abbiamo assistito a numerose rinunce, con la qualificazione che ha raggiunto il numero 146 ATP e il 109 WTA. La simulazione attuale, basata sui criteri di qualificazione odierni, prevede la partecipazione dei migliori classificati, tenendo conto anche di atleti russi e bielorussi, in attesa di una decisione ufficiale del CIO.

Per l’Italia, la situazione attuale vedrebbe la qualificazione di quattro uomini e tre donne. Jannik Sinner, secondo nel ranking di qualificazione, e Lorenzo Musetti, che si posiziona al 37° posto per via della regola che limita il numero di partecipanti per nazione, sono tra i qualificati. Anche Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego, nonostante siano al di fuori dei primi 56 per ranking, beneficiano di questa regolamentazione per accedere ai Giochi.

🇫🇷 Race Parigi 2024 Maschile:

2 🇮🇹 Jannik Sinner 6725

37 🇮🇹 Lorenzo Musetti 835

40 🇮🇹 Matteo Arnaldi 750

47 🇮🇹 Luciano Darderi 696

50 🇮🇹 Flavio Cobolli 690

71. 🇮🇹 Lorenzo Sonego

103 🇮🇹 Luca Nardi 427

🇫🇷 Race Parigi 2024 Femminile:

12 🇮🇹 Jasmine Paolini 2413

56 🇮🇹 Lucia Bronzetti 844

68 🇮🇹 Elisabetta Cocciaretto 737

82 🇮🇹 Martina Trevisan 650

Luciano Darderi e Flavio Cobolli, nonostante le buone posizioni in classifica, sono esclusi per non aver soddisfatto i criteri di eleggibilità legati alla partecipazione in Coppa Davis durante il ciclo olimpico. Tuttavia, un’eventuale interpretazione favorevole delle regole potrebbe consentire loro di partecipare, dato il recente miglioramento nel ranking e la limitata opportunità di partecipare alla Coppa Davis a causa della presenza di atleti italiani meglio classificati nei primi anni del ciclo olimpico.

Nel femminile, Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto sono attualmente in posizione di qualificarsi, mentre Martina Trevisan, nonostante sia vicina alla soglia di qualificazione, al momento però è esclusa.

🇫🇷 Race Parigi 2024

1. Novak Djoković 🇷🇸 36 SRB 7360

2. Jannik Sinner 🇮🇹 22 ITA 6725

3. Carlos Alcaraz 🇪🇸 20 ESP 5180

4. Daniil Medvedev 🇷🇺 28 RUS 4735

5. Alexander Zverev 🇩🇪 26 GER 3825

6. Andrey Rublev 🇷🇺 26 RUS 3500

7. Hubert Hurkacz 🇵🇱 27 POL 3090

8. Alex de Minaur 🇦🇺 25 AUS 2575

9. Grigor Dimitrov 🇧🇬 32 BUL 2460

10. Taylor Fritz 🇺🇸 26 USA 2025

11. Ben Shelton 🇺🇸 21 USA 1990

12. Adrian Mannarino 🇫🇷 35 FRA 1775

13. Tommy Paul 🇺🇸 26 USA 1750

14. Stefanos Tsitsipas 🇬🇷 25 GRE 1710

15. Alexander Bublik 🇰🇿 26 KAZ 1710

16. Holger Rune 🇩🇰 20 DEN 1650

17. Ugo Humbert 🇫🇷 25 FRA 1530

18. Sebastián Báez 🇦🇷 23 ARG 1470

19. Tallon Griekspoor 🇳🇱 27 NED 1310

20. Frances Tiafoe 🇺🇸 26 USA 1290

21. Sebastian Korda 🇺🇸 23 USA 1280

22. Karen Khachanov 🇷🇺 27 RUS 1220

23. Casper Ruud 🇳🇴 25 NOR 1195

24. Jordan Thompson 🇦🇺 29 AUS 1045

25. Nicolás Jarry 🇨🇱 28 CHI 1025

26. Jiří Lehečka 🇨🇿 22 CZE 1020

27. Alejandro Davidovich Fokina 🇪🇸 24 ESP 1010

28. Félix Auger-Aliassime 🇨🇦 23 CAN 995

29. Francisco Cerúndolo 🇦🇷 25 ARG 960

30. Christopher Eubanks 🇺🇸 27 USA 927

31. Laslo Djere 🇷🇸 28 SRB 910

32. Roman Safiullin 🇷🇺 26 RUS 907

33. Gaël Monfils 🇫🇷 37 FRA 865

34. Jack Draper 🇬🇧 22 GBR 861

35. Mariano Navone 🇦🇷 23 ARG 852

36. Cameron Norrie 🇬🇧 28 GBR 840

37. Lorenzo Musetti 🇮🇹 21 ITA 835

38. Marcos Giron 🇺🇸 30 USA 790

39. Alexei Popyrin 🇦🇺 24 AUS 781

40. Matteo Arnaldi 🇮🇹 23 ITA 750

41. Arthur Fils 🇫🇷 19 FRA 747

42. Daniel Evans 🇬🇧 33 GBR 725

43. Mackenzie McDonald 🇺🇸 28 USA 715

44. Miomir Kecmanović 🇷🇸 24 SRB 715

45. Arthur Cazaux 🇫🇷 21 FRA 705

46. Sebastian Ofner 🇦🇹 27 AUT 705

47. Luciano Darderi 🇮🇹 22 ITA 696

48. Tomáš Macháč 🇨🇿 23 CZE 691

49. Alex Michelsen 🇺🇸 19 USA 690

50. Flavio Cobolli 🇮🇹 21 ITA 690

51. Alejandro Tabilo 🇨🇱 26 CHI 685

52. Fábián Marozsán 🇭🇺 24 HUN 682

53. Facundo Díaz Acosta 🇦🇷 23 ARG 682

54. Emil Ruusuvuori 🇫🇮 24 FIN 680

55. Zhizhen Zhang 🇨🇳 27 CHN 676

56. Alexander Shevchenko 🇰🇿 23 KAZ 660

57. Federico Coria 🇦🇷 31 ARG 645

58. Rinky Hijikata 🇦🇺 23 AUS 636

59. Tomás Martín Etcheverry 🇦🇷 24 ARG 635

60. Jakub Menšík 🇨🇿 18 CZE 608

61. Nuno Borges 🇵🇹 27 POR 595

62. Aslan Karatsev 🇷🇺 30 RUS 595

63. Pavel Kotov 🇷🇺 25 RUS 594

64. Hugo Gaston 🇫🇷 23 FRA 589

65. Christopher O’Connell 🇦🇺 29 AUS 588

66. Maximilian Marterer 🇩🇪 28 GER 584

67. Dominik Koepfer 🇩🇪 29 GER 581

68. Aleksandar Kovačević 🇺🇸 25 USA 573

69. Taro Daniel 🇯🇵 31 JPN 570

70. Constant Lestienne 🇫🇷 31 FRA 560

71. Lorenzo Sonego 🇮🇹 28 ITA 555

72. Jaume Munar 🇪🇸 26 ESP 542

73. Dušan Lajović 🇷🇸 33 SRB 541

74. Stan Wawrinka 🇨🇭 38 SUI 535

75. Borna Ćorić 🇭🇷 27 CRO 534

76. Arthur Rinderknech 🇫🇷 28 FRA 530

77. Andy Murray 🇬🇧 36 GBR 520

78. Jan Lennard Struff 🇩🇪 33 GER 520

79. Max Purcell 🇦🇺 25 AUS 515

80. Márton Fucsovics 🇭🇺 32 HUN 512

81. Brandon Nakashima 🇺🇸 22 USA 505

82. Michael Mmoh 🇺🇸 26 USA 497

83. Yoshihito Nishioka 🇯🇵 28 JPN 488

84. J.J. Wolf 🇺🇸 25 USA 485

85. Daniel Altmaier 🇩🇪 25 GER 481

86. Yannick Hanfmann 🇩🇪 32 GER 480

87. Thiago Seyboth Wild 🇧🇷 23 BRA 477

88. Albert Ramos Viñolas 🇪🇸 36 ESP 476

89. James Duckworth 🇦🇺 32 AUS 473

90. Sumit Nagal 🇮🇳 26 IND 468

91. Pedro Martínez 🇪🇸 26 ESP 468

92. Daniel Elahi Galán 🇨🇴 27 COL 465

93. Thiago Monteiro 🇧🇷 29 BRA 457

94. Alexandre Müller 🇫🇷 27 FRA 452

95. Pedro Cachín 🇦🇷 28 ARG 452

96. Vít Kopřiva 🇨🇿 26 CZE 445

97. David Goffin 🇧🇪 33 BEL 438

98. Dominic Thiem 🇦🇹 30 AUT 434

99. Aleksandar Vukic 🇦🇺 27 AUS 433

100. Duje Ajduković 🇭🇷 23 CRO 432

101. Corentin Moutet 🇫🇷 24 FRA 430

102. Zachary Svajda 🇺🇸 21 USA 428

103. Luca Nardi 🇮🇹 20 ITA 427

🇫🇷 Race Parigi 2024

1. 🇵🇱 Iga Swiatek 6380

2. 🇺🇸 Coco Gauff 6080

3. 🇧🇾 Aryna Sabalenka 5765

4. 🇺🇸 Jessica Pegula 4153

5. 🇰🇿 Elena Rybakina 4003

6. 🇨🇿 Marketa Vondrousova 3575

7. 🇨🇳 Zheng Qinwen 3518

8. 🇹🇳 Ons Jabeur 3025

9. 🇱🇻 Jelena Ostapenko 2955

10. 🇬🇷 Maria Sakkari 2713

11. 🇷🇺 Daria Kasatkina 2524

12. 🇮🇹 Jasmine Paolini 2413

13. 🇷🇺 Liudmila Samsonova 2289

14. 🇷🇺 Ekaterina Alexandrova 1923

15. 🇺🇸 Madison Keys 1922

16. 🇨🇿 Barbora Krejcikova 1746

17. 🇺🇸 Emma Navarro 1720

18. 🇧🇷 Beatriz Haddad Maia 1650

19. 🇷🇺 Anna Kalinskaya 1644

20. 🇫🇷 Caroline Garcia 1573

21. 🇺🇦 Elina Svitolina 1535

22. 🇨🇿 Karolina Muchova 1510

23. 🇷🇺 Veronika Kudermetova 1454

24. 🇺🇦 Dayana Yastremska 1391

25. 🇷🇴 Sorana Cirstea 1382

26. 🇧🇾 Victoria Azarenka 1378

27. 🇨🇿 Linda Noskova 1377

28. 🇨🇦 Leylah Fernandez 1305

29. 🇨🇿 Katerina Siniakova 1300

30. 🇷🇺 Anastasia Pavlyuchenkova 1291

31. 🇺🇦 Marta Kostyuk 1222

32. 🇭🇷 Donna Vekic 1163

33. 🇧🇪 Elise Mertens 1150

34. 🇨🇳 Wang Xinyu 1119

35. 🇫🇷 Clara Burel 1104

36. 🇬🇧 Katie Boulter 1096

37. 🇨🇿 Karolina Pliskova 1090

38. 🇨🇿 Marie Bouzkova 1088

39. 🇺🇸 Danielle Collins 1070

40. 🇨🇿 Petra Kvitova 1070

41. 🇨🇳 Zhu Lin 1054

42. 🇵🇱 Magdalena Frech 1036

43. 🇺🇸 Sofia Kenin 984

44. 🇩🇪 Tatjana Maria 976

45. 🇨🇳 Yuan Yue 975

46. 🇷🇺 Mirra Andreeva 948

47. 🇪🇸 Cristina Bucsa 942

48. 🇷🇴 Ana Bogdan 942

49. 🇺🇦 Lesia Tsurenko 924

50. 🇺🇸 Ashlyn Krueger 893

51. 🇳🇱 Arantxa Rus 885

52. 🇺🇸 Caroline Dolehide 863

53. 🇨🇭 Viktorija Golubic 861

54. 🇩🇪 Tamara Korpatsch 854

55. 🇵🇱 Magda Linette 851

56. 🇮🇹 Lucia Bronzetti 844

57. 🇷🇺 Anastasia Potapova 834

58. 🇨🇳 Wang Xiyu 833

59. 🇷🇺 Diana Shnaider 823

60. 🇺🇦 Anhelina Kalinina 821

61. 🇫🇷 Diane Parry 809

62. 🇷🇺 Anna Blinkova 803

63. 🇨🇳 Wang Yafan 793

64. 🇨🇭 Belinda Bencic 772

65. 🇪🇸 Sara Sorribes Tormo 772

66. 🇭🇷 Petra Martic 750

67. 🇬🇧 Harriet Dart 739

68. 🇮🇹 Elisabetta Cocciaretto 737

69. 🇺🇸 Sloane Stephens 734

70. 🇫🇷 Oceane Dodin 732

71. 🇦🇷 Nadia Podoroska 720

72. 🇬🇧 Jodie Burrage 713

73. 🇨🇳 Bai Zhuoxuan 709

74. 🇧🇬 Viktoriya Tomova 706

75. 🇰🇿 Yulia Putintseva 692

76. 🇷🇺 Erika Andreeva 681

77. 🇪🇸 Marina Bassols Ribera 670

78. 🇩🇪 Laura Siegemund 662

79. 🇷🇴 Jaqueline Cristian 657

80. 🇦🇺 Daria Saville 652

81. 🇲🇽 Renata Zarazua 651

82. 🇮🇹 Martina Trevisan 650

83. 🇯🇵 Nao Hibino 647

84. 🇨🇿 Brenda Fruhvirtova 644

85. 🇫🇷 Alize Cornet 637

86. 🇺🇸 Taylor Townsend 625

87. 🇺🇸 Mccartney Kessler 606

88. 🇷🇺 Maria Timofeeva 604

89. 🇧🇪 Greet Minnen 600

90. 🇧🇾 Aliaksandra Sasnovich 598

91. 🇦🇺 Arina Rodionova 590

92. 🇸🇰 Anna Karolina Schmiedlova 582

93. 🇱🇻 Darja Semenistaja 576

94. 🇩🇪 Jule Niemeier 574

95. 🇺🇸 Emina Bektas 565

96. 🇭🇺 Anna Bondar 556

97. 🇯🇵 Mai Hontama 545

98. 🇷🇺 Elina Avanesyan 538

99. 🇪🇸 Jessica Bouzas Maneiro 534

100. 🇺🇸 Peyton Stearns 528





