Flavio Cobolli trionfa a Acapulco: Un successo di strategia e tenacia

In una serata di tennis sotto le stelle di Acapulco, il giovane italiano Flavio Cobolli ha dimostrato che la determinazione e la tattica possono ribaltare le previsioni più scontate. Affrontando il favorito canadese Felix Auger-Aliassime nel primo turno dell’ATP 500 messicano, Cobolli, proveniente dalle qualificazioni, ha saputo orchestrare una rimonta spettacolare, sigillando il match con il punteggio di 2-6, 6-3, 6-2 dopo un’ora e 58 minuti di gioco.

Il match ha preso avvio sotto auspici sfavorevoli per l’italiano, che si è visto costretto a difendere un break point già nel secondo game. La pressione è aumentata nel quarto gioco, dove Cobolli ha dovuto annullare tre break point prima di cedere il servizio ad Auger-Aliassime. Nonostante alcuni lampi di resistenza, l’azzurro ha perso il primo set per 6-2 in 39 minuti, con il canadese che ha sfruttato al meglio le opportunità di break ottenute.

Il secondo set ha visto un iniziale equilibrio, con i primi sei game dominati dai servizi e privi di break point. Tuttavia, al settimo gioco, Cobolli ha cambiato marcia, strappando il servizio all’avversario e imprimendo una svolta decisiva al parziale, chiuso sul 6-3. La determinazione dell’italiano si è fatta ancora più evidente nel set decisivo, dove, dopo un avvio equilibrato, ha realizzato il break nel sesto gioco. Questo slancio gli ha permesso di portarsi sul 4-2 e, mantenendo una solidità impeccabile, di chiudere il match sul 6-2.

Le statistiche del match parlano chiaro: Cobolli ha mantenuto un eccellente saldo tra colpi vincenti e errori gratuiti (15-10), a differenza del suo avversario (13-15). Entrambi i giocatori hanno mostrato percentuali identiche sulle prime di servizio (52%) e sui punti guadagnati con la prima (74%), ma è stata la superiorità di Cobolli sulla seconda di servizio a fare la differenza, attestandosi al 58% contro il 43% di Auger-Aliassime.

Ora, con questa vittoria di prestigio alle spalle, Cobolli si prepara ad affrontare una nuova sfida nel secondo turno, dove lo attende il vincitore dell’incontro tra il russo Roman Safiullin e il greco Stefanos Tsitsipas, numero 5 del seeding. Un match che si preannuncia carico di aspettative, in cui l’italiano cercherà di confermare le ottime sensazioni mostrate in questa serata di tennis a Acapulco.

ATP Acapulco Felix Auger-Aliassime Felix Auger-Aliassime 6 3 2 Flavio Cobolli Flavio Cobolli 2 6 6 Vincitore: Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-4 → 2-5 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 30-40 df 2-3 → 2-4 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 40-30 1-2 → 2-2 F. Cobolli 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 2-2 → 3-2 F. Cobolli 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 df 15-40 5-2 → 6-2 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-2 → 5-2 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 F. Cobolli 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 F. Auger-Aliassime 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Auger-Aliassime (🇨🇦) vs Cobolli (🇮🇹)

SERVICE STATS:

– Serve Rating: 238 vs 268

– Aces: 5 vs 4

– Double Faults: 9 vs 2

– First Serve: 37/72 (51%) vs 34/65 (52%)

– 1st Serve Points Won: 28/37 (76%) vs 25/34 (74%)

– 2nd Serve Points Won: 15/35 (43%) vs 18/31 (58%)

– Break Points Saved: 2/6 (33%) vs 2/4 (50%)

– Service Games Played: 13 vs 12

RETURN STATS:

– 1st Serve Return Points Won: 9/34 (26%) vs 9/37 (24%)

– 2nd Serve Return Points Won: 13/31 (42%) vs 20/35 (57%)

– Break Points Converted: 2/4 (50%) vs 4/6 (67%)

– Return Games Played: 12 vs 13

POINT STATS:

– Net Points Won: 10/14 (71%) vs 7/8 (88%)

– Winners: 13 vs 15

– Unforced Errors: 15 vs 10

– Service Points Won: 43/72 (60%) vs 43/65 (66%)

– Return Points Won: 22/65 (34%) vs 29/72 (40%)

– Total Points Won: 65/137 (47%) vs 72/137 (53%)

SERVICE SPEED:

– Max Speed: 215 km/h (133 mph) vs 210 km/h (130 mph)

– 1st Serve Average Speed: 201 km/h (124 mph) vs 181 km/h (112 mph)

– 2nd Serve Average Speed: 172 km/h (106 mph) vs 146 km/h (90 mph)





Marco Rossi