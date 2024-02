WTA 250 Austin: Il Tabellone Principale. Presenza di Lucia Bronzetti per i colori italiani

WTA 250 Austin – Tabellone Principale – hard

(1) Anhelina Kalinina vs Qualifier

Camila Osorio vs Alizé Cornet

Kamilla Rakhimova vs Yanina Wickmayer

Qualifier vs (5) Diane Parry

(3) Danielle Collins vs Qualifier

(WC) Katie Volynets vs Renata Zarazua

Darja Semenistaja vs (WC) Victoria Jimenez Kasintseva

Nadia Podoroska vs (6) Xiyu Wang

(8) Yue Yuan vs Arina Rodionova

Taylor Townsend vs (WC) Fernanda Contreras

Emiliana Arango vs Alycia Parks

Yafan Wang vs (4) Lucia Bronzetti

(7) Peyton Stearns vs Anna Karolina Schmiedlova

Qualifier vs Qualifier

Anastasija Sevastova vs Julia Riera

Qualifier vs (2) Sloane Stephens