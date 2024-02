ATP 500 Dubai: Il Tabellone Principale. Aspettando Zeppieri ci sono due azzurri nel main draw

ATP 500 Dubai – Tabellone Principale – hard

(1) Medvedev, Daniil vs Shevchenko, Alexander

(WC) Nagal, Sumit vs Sonego, Lorenzo

(SE) Mensik, Jakub vs Coric, Borna

Marozsan, Fabian vs (8) Davidovich Fokina, Alejandro

(3) Hurkacz, Hubert vs Struff, Jan-Lennard

Qualifier vs O’Connell, Christopher

(PR) Shapovalov, Denis vs Murray, Andy

(WC) Monfils, Gael vs (5) Humbert, Ugo

(7) Bublik, Alexander vs Qualifier

Griekspoor, Tallon vs (WC) Shelbayh, Abdullah

Lehecka, Jiri vs Qualifier

Popyrin, Alexei vs (4) Khachanov, Karen

(6) Mannarino, Adrian vs van de Zandschulp, Botic

Kotov, Pavel vs Korda, Sebastian

Musetti, Lorenzo vs Qualifier

Zhang, Zhizhen vs (2) Rublev, Andrey