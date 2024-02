Italiani in Campo: I risultati completi ATP-WTA-Challenger dI Sabato 24 Febbraio 2024. Giulio Zeppieri al turno decisivo nelle quali di Dubai

LiveTennis Youtube – Chi è il numero 2 del tennis italiano?



avanza nel tabellone di qualificazione dell’, superandoin tre set. In una sfida che ha messo a confronto due giocatori con precedenti favorevoli al francese, Zeppieri ha rovesciato le aspettative dopo un inizio non promettente, riuscendo a imporsi con il punteggio di 1-6, 6-4, 6-2 in un’ora e trentasette minuti di gioco.Il tennista italiano, che aveva già ottenuto la qualificazione al main draw di Doha, affrontava Muller con il ricordo di due sconfitte nelle precedenti occasioni. Tuttavia, questa volta Zeppieri ha dimostrato una notevole tenacia, recuperando da un primo set perso e ribaltando completamente l’esito dell’incontro nei due set successivi.Con questa vittoria, Zeppieri non solo si prende la rivincita su Muller ma si guadagna anche l’accesso al turno decisivo delle qualificazioni a Dubai, confermando il suo buon momento di forma. Nel prossimo incontro, Zeppieri sarà opposto ad, un altro atleta francese, in quello che sarà un match decisivo per l’accesso al tabellone principale del torneo.

ATP 500 Acapulco – hard

1TQ Cobolli – Holt (0-0) ore 00:00



Il match deve ancora iniziare

TDQ Evans/Patten – Cobolli/Kovacevic (0-0) ore 03:00



Il match deve ancora iniziare

ATP Dubai Alexandre Muller [3] Alexandre Muller [3] 6 4 2 Giulio Zeppieri Giulio Zeppieri 1 6 6 Vincitore: Zeppieri Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 G. Zeppieri 15-15 30-15 40-15 ace 2-5 → 2-6 A. Muller 0-15 df 0-30 0-40 2-4 → 2-5 G. Zeppieri 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 A. Muller 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 G. Zeppieri 15-0 30-0 1-2 → 1-3 A. Muller 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 G. Zeppieri 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 A. Muller 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 G. Zeppieri 15-0 ace 40-0 4-5 → 4-6 A. Muller 15-0 30-0 40-15 3-5 → 4-5 G. Zeppieri 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 A. Muller 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df ace 2-3 → 2-4 A. Muller 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-3 → 2-3 G. Zeppieri 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 A. Muller 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-2 → 1-2 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 A. Muller 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-30 ace 30-40 5-1 → 6-1 A. Muller 15-0 30-0 ace 40-0 4-1 → 5-1 G. Zeppieri 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 A. Muller 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 G. Zeppieri 30-0 ace 30-15 40-15 ace 40-30 ace 2-0 → 2-1 A. Muller 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 2-0 G. Zeppieri 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

ATP Doha Jamie Murray / Michael Venus [1] • Jamie Murray / Michael Venus [1] 40 7 1 Lorenzo Musetti / Lorenzo Sonego Lorenzo Musetti / Lorenzo Sonego 0 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 J. Murray / Venus 15-0 30-0 40-0 1-4 L. Musetti / Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 J. Murray / Venus 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 L. Musetti / Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 J. Murray / Venus 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 L. Musetti / Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 5-0* 6-0* df 6-6 → 7-6 L. Musetti / Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 6-5 → 6-6 J. Murray / Venus 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-5 → 6-5 L. Musetti / Sonego 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 J. Murray / Venus 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 L. Musetti / Sonego 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 J. Murray / Venus 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 L. Musetti / Sonego 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 J. Murray / Venus 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 L. Musetti / Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-0 → 3-1 J. Murray / Venus 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 L. Musetti / Sonego 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 J. Murray / Venus 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

1TQ Muller– Zeppieri(0-0)F Murray/Venus– Musetti/Sonego(1-0)

ATP 250 Santiago – terra

1TQ Soto – Vavassori (0-0) ore 21:30



Il match deve ancora iniziare

1TQ Burruchaga – Pellegrino (0-0) ore 16:00



Il match deve ancora iniziare

1TQ Molcan – Cecchinato (0-0) 2 incontro dalle ore 16:00



Il match deve ancora iniziare

1TQ Lavagno – Bagnis (0-0) 2 incontro dalle ore 16:00



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Winner Kalinskaya– Paolini

Challenger Tenerife 2 – hard

SF Marie – Travaglia (0-0) ore 12:00



ATP Tenerife 2 Jules Marie Jules Marie 2 3 Stefano Travaglia Stefano Travaglia 6 6 Vincitore: Travaglia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Marie 0-15 0-30 3-5 → 3-6 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 J. Marie 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 2-3 → 2-4 J. Marie 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 J. Marie 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 S. Travaglia 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 1-1 J. Marie 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 J. Marie 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 J. Marie 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-2 → 1-3 J. Marie 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Marie 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

SF Maestrelli – Gigante (0-0) 2 incontro dalle ore 12:00



ATP Tenerife 2 Francesco Maestrelli • Francesco Maestrelli 30 0 2 Matteo Gigante [5] Matteo Gigante [5] 30 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 F. Maestrelli 0-15 df 0-30 15-30 30-30 2-2 M. Gigante 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 F. Maestrelli 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Gigante 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 1-0 → 1-1 F. Maestrelli 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 M. Gigante 0-15 15-15 30-15 40-15 0-5 → 0-6 F. Maestrelli 0-15 0-30 0-40 15-40 0-4 → 0-5 M. Gigante 40-15 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 0-4 F. Maestrelli 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 M. Gigante 40-15 15-0 30-0 30-15 df 40-15 df 0-1 → 0-2 F. Maestrelli 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

Puerto Vallarta 125

In campo domani Moratelli e Rosatello per la finale del doppio.