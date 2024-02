Infortunio e ritiro per Alcaraz a Rio: Un Incubo che non ferma i sogni per Las Vegas

Carlos Alcaraz ha vissuto un incubo a Rio de Janeiro questo martedì, ritirandosi dopo essersi infortunato al secondo punto. Dopo il medical timeout, lo spagnolo è tornato in campo e ha strappato il servizio di Thiago Monteiro, ma è stato subito dopo brekkato a sua volta e ha scelto di ritirarsi dopo 10 minuti di gioco.

L’ex numero uno al mondo ha assicurato che il suo infortunio non è stato causato dal fatto che il campo fosse bagnato a causa della pioggia che ha ritardato il programma per tre ore. “Penso che queste cose succedano, soprattutto sulla terra battuta. Non è stato un problema del campo, mi sono infortunato in un cambio di direzione e questo accade su questo tipo di superficie”, ha spiegato.

LiveTennis Youtube – Carlos Alcaraz e il momento di difficoltà



Interrogato sui suoi primi pensieri nel momento dell’infortunio, Carlitos ha commentato che erano cattivi. “Sono stati brutti perché sono caduto e sono caduto male. Questa è stata la prima impressione che ho avuto. Ho sentito molto dolore quando sono caduto, ho sentito che sarebbe stato difficile continuare la partita se avessi continuato a sentire quel dolore. Non riuscivo a muovermi bene e sentivo che sarebbe stato impossibile continuare senza dolore e sarebbe stato peggio se avessi continuato a giocare, visto che è una partita dura o lunga. È per questo che ho deciso di ritirarmi”, ha concluso il campione del torneo nel 2022.

Alcaraz ha anche tranquillizzato i fan con alcuni riferimenti a ciò che il fisioterapista gli ha detto alla fine della partita. “Mi ha detto che non era grave. Ma andiamo con calma. Ho bisogno di recuperare, riposare e domani farò degli esami. L’obiettivo è essere pronto per la partita con Rafael Nadal a Las Vegas”, ha ammesso, riferendosi al Netflix Slam, previsto per il 4 marzo.





Marco Rossi