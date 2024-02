Jannik Sinner pronto per brillare a Rotterdam: Intanto si allena con un altro tennista olandese (Video)

Jannik Sinner, numero 4 del ranking mondiale ATP, è atterrato nei Paesi Bassi carico di aspettative e pronto a lasciare il segno nell’ATP 500 di Rotterdam. Dopo una serie di allenamenti intensivi a Montecarlo, Sinner si è tuffato nel clima competitivo olandese, dimostrando fin da subito un impegno e una dedizione al lavoro che fanno ben sperare per le sue performance nel prestigioso torneo.

Il sorteggio ha voluto che il suo primo avversario fosse Botic van de Zandschulp, in una partita che si preannuncia come una ripetizione del loro primo incontro a Melbourne, dove Sinner ha incantato il pubblico con una vittoria che ha segnato l’inizio di un percorso straordinario, culminato con il suo primo trionfo in uno Slam.

L’esordio contro il talento locale non sarà però una passeggiata. Van de Zandschulp, spinto dal calore del pubblico di casa e dalla prospettiva di affrontare uno dei top player mondiali, scenderà in campo con la determinazione di chi non ha nulla da perdere. La sfida si annuncia quindi ricca di emozioni e di colpi ad alta tensione, con Sinner chiamato a confermare le sue credenziali di campione contro un avversario ostico e motivato.

Per prepararsi al meglio, ieri Sinner ha scelto di allenarsi con un altro olandese, Tallon Griekspoor, che aveva incontrato in semifinale proprio a Rotterdam l’anno scorso. Questa sessione di allenamento non è stata solo un’occasione per rivedere un vecchio rivale ma anche per adattarsi alle condizioni di gioco specifiche del torneo, dalla superficie alla velocità delle palline.

Questo match iniziale si preannuncia quindi non solo come un test importante per Sinner ma anche come un’opportunità per il pubblico di godere di uno spettacolo tennistico di alto livello. L’atmosfera a Rotterdam è già elettrica, e l’attesa per vedere all’opera il campione altoatesino e il suo avversario olandese è palpabile.





Marco Rossi