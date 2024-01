Challenger Punta del Este: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 4 azzurri nel md e 2 nelle quali

Challenger Punta del Este – Tabellone Principale – terra

(1) Coria, Federico vs Qualifier

Burruchaga, Roman Andres vs Lavagno, Edoardo

Bagnis, Facundo vs Neumayer, Lukas

Qualifier vs (5) Monteiro, Thiago

(4) Tirante, Thiago Agustin vs (WC) Roncadelli, Franco

(Alt) Heide, Gustavo vs Collarini, Andrea

Qualifier vs Qualifier

Ugo Carabelli, Camilo vs (7) Navone, Mariano

(6) Comesana, Francisco vs Fonseca, Joao

Qualifier vs Gakhov, Ivan

Cerundolo, Juan Manuel vs Giannessi, Alessandro

Qualifier vs (3) Barrios Vera, Tomas

(8) Darderi, Luciano vs (PR) Kicker, Nicolas

Albot, Radu vs Olivieri, Genaro Alberto

(WC) Aguilar Cardozo, Joaquin vs Rodriguez Taverna, Santiago

Cecchinato, Marco vs (2/WC) Garin, Cristian

(1) Boyer, Tristanvs Gomez, Federico Agustin(WC) Aguilar Cardozo, Federicovs (8) Guillen Meza, Alvaro(2) Olivo, Renzovs (WC) Borg, LeoCampana Lee, Gerardvs (11) Stodder, Timo

(3) Sanchez Izquierdo, Nikolas vs Torres, Juan Bautista

Luz, Orlando vs (7) Weis, Alexander

(4) Krutykh, Oleksii vs Taberner, Carlos

Casanova, Hernan vs (10) Mager, Gianluca

(5) Reis Da Silva, Joao Lucas vs Gill, Felix

(WC) Carou, Ignacio vs (12) Sakamoto, Pedro

(6) Dellien, Murkel vs Klier Junior, Gilbert

Sanchez Jover, Carlos vs (9/WC) Bueno, Gonzalo

1. Orlando Luzvs2. [WC] Federico Aguilar Cardozovs [8] Alvaro Guillen Meza3. [2] Renzo Olivovs [WC] Leo Borg4. [WC] Ignacio Carouvs [12] Pedro Sakamoto

Cancha 4 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Oleksii Krutykh vs Carlos Taberner

2. [6] Murkel Dellien vs Gilbert Klier Junior

3. Carlos Sanchez Jover vs [9/WC] Gonzalo Bueno

4. [5] Joao Lucas Reis Da Silva vs Felix Gill

Cancha 1 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Nikolas Sanchez Izquierdo vs Juan Bautista Torres

2. Hernan Casanova vs [10] Gianluca Mager

3. [1] Tristan Boyer vs Federico Agustin Gomez

4. Gerard Campana Lee vs [11] Timo Stodder