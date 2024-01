Australian Open – Italiani: I risultati dei giocatori italiani impegnati nel Day 7. Bolelli-Vavassori nei quarti in doppio

Andrea Vavassori e Simone Bolelli proseguono il loro “Happy Slam”. All’Australian Open, il loro terzo Slam come coppia in doppio, hanno centrato il loro primo quarto di finale in un major insieme. Negli ottavi hanno battuto 62 62 il serbo Nikola Cacic e l’ucraino Denys Molchanov che avevano firmato la principale sorpresa nel torneo eliminando i numeri 1 del tabellone, Ivan Dodig e Austin Krajicek, al tie-break del terzo set.

Ai quarti affronteranno i tedeschi Kevin Krawietz e Andreas Mies, tornati a giocare insieme per questo torneo. Insieme hanno vinto sei titoli nel circuito maggiore, in cui spiccano i due trionfi consecutivi al Roland Garros nel 2019 e 2020. Si erano separati alla fine del 2022.

Australian Open 🇦🇺 – Ottavi di Finale – hard

GS Australian Open J. Sinner [4] J. Sinner [4] 6 7 6 K. Khachanov [15] K. Khachanov [15] 4 5 3 Vincitore: J. Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 K. Khachanov 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 J. Sinner 30-0 40-0 6-5 → 7-5 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-5 → 6-5 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 1-1 K. Khachanov 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Sinner 30-30 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 J. Sinner 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 K. Khachanov 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

(4) J. Sinnervs (15) K. Khachanov(Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))

1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

N. Cacic / D. Molchanov vs S. Bolelli / A. Vavassori



GS Australian Open N. Cacic / D. Molchanov N. Cacic / D. Molchanov 2 2 S. Bolelli / A. Vavassori S. Bolelli / A. Vavassori 6 6 Vincitore: S. Bolelli / A. Vavassori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 S. Bolelli / A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 N. Cacic / D. Molchanov 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 S. Bolelli / A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 N. Cacic / D. Molchanov 15-0 30-0 30-15 40-15 0-4 → 1-4 S. Bolelli / A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 N. Cacic / D. Molchanov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 S. Bolelli / A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 N. Cacic / D. Molchanov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 S. Bolelli / A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 N. Cacic / D. Molchanov 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 2-5 S. Bolelli / A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 N. Cacic / D. Molchanov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-A 1-3 → 1-4 S. Bolelli / A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 N. Cacic / D. Molchanov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 S. Bolelli / A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 N. Cacic / D. Molchanov 0-15 15-15 15-30 30-30 0-0 → 1-0

3° Inc. S. Errani / J. Paolini vs (2) S. Hsieh / (2) E. Mertens



GS Australian Open S. Errani / J. Paolini S. Errani / J. Paolini 6 3 5 S. Hsieh / E. Mertens [3] S. Hsieh / E. Mertens [3] 3 6 7 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 S. Hsieh / E. Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 S. Errani / J. Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 S. Hsieh / E. Mertens 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 S. Hsieh / E. Mertens 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 S. Hsieh / E. Mertens 40-A 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 S. Errani / J. Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 S. Hsieh / E. Mertens 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 S. Errani / J. Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 S. Hsieh / E. Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 S. Errani / J. Paolini 0-15 0-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 S. Hsieh / E. Mertens 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Errani / J. Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Hsieh / E. Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 S. Errani / J. Paolini 15-0 40-0 2-5 → 3-5 S. Hsieh / E. Mertens 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 S. Errani / J. Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 S. Hsieh / E. Mertens 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 2-3 S. Errani / J. Paolini 15-0 40-15 40-30 0-3 → 1-3 S. Hsieh / E. Mertens 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 S. Errani / J. Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 S. Hsieh / E. Mertens 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Errani / J. Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 S. Hsieh / E. Mertens 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 S. Errani / J. Paolini 15-0 30-0 30-15 40-30 3-3 → 4-3 S. Hsieh / E. Mertens 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 S. Errani / J. Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 S. Hsieh / E. Mertens 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 S. Errani / J. Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Hsieh / E. Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 S. Errani / J. Paolini 30-0 40-0 0-0 → 1-0

4° Inc. L. Samsonova / A. Vavassori vs (7) N. Melichar-Martinez / (7) K. Krawietz