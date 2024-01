Australian Open: Già si conoscono gli incontri di Domenica 14 gennaio. In campo anche Novak Djokovic e Jannik Sinner. Per i colori italiani in campo Matteo Arnaldi e Lucia Bronzetti

L’organizzazione dell’Open di Australia 2024 ha già annunciato ufficialmente quali partite si disputeranno nella giornata inaugurale del torneo, che sarà questo domenica 14 gennaio. In totale, sono stati programmati 16 incontri della parte alta del tabellone maschile e 16 incontri della parte bassa del tabellone femminile. Novak Djokovic sarà il grande riferimento del giorno per gli spettatori, anche se ancora non sa chi sarà il suo avversario, dato che proverrà dalle qualificazioni, ma anche altri candidati come Jannik Sinner o Andrey Rublev faranno la loro comparsa in competizione.

Per quanto riguarda le donne, Aryna Sabalenka, attuale campionessa, sarà la tennista di maggior spicco a debuttare in questa giornata, così come Maria Sakkari, Caroline Wozniacki.

**Singolare Maschile:**

– 🇷🇸 Novak Djokovic vs Qualificato/Fortunato perdente

– 🇷🇺 Alexander Shevchenko vs 🇪🇸 Jaume Munar

– 🇦🇺 Christopher O’Connell vs 🇨🇱 Cristian Garin

– 🇺🇸 Taylor Fritz vs 🇦🇷 Facundo Diaz Acosta

– 🇭🇺 Fabian Marozsan vs 🇭🇷 Marin Cilic

– Qualificato/Fortunato perdente vs 🇦🇷 Francisco Cerundolo

– 🇮🇹 Jannik Sinner vs 🇳🇱 Botic Van de Zandschulp

– Qualificato/Fortunato perdente vs 🇦🇷 Pedro Cachin

– 🇨🇴 Daniel Elahi Galan vs 🇦🇺 Jason Kubler

– 🇺🇸 J.J. Wolf vs 🇦🇷 Sebastian Baez

– 🇺🇸 Frances Tiafoe vs 🇭🇷 Borna Coric

– 🇨🇿 Tomas Machac vs Qualificato/Fortunato perdente

– 🇮🇹 Matteo Arnaldi vs 🇦🇺 Adam Walton

– 🇷🇺 Pavel Kotov vs 🇫🇷 Arthur Rinderknech

– 🇫🇷 Quentin Halys vs Qualificato/Fortunato perdente

– 🇧🇷 Thiago Seyboth Wild vs 🇷🇺 Andrey Rublev

**Singolare Femminile:**

– 🇬🇷 Maria Sakkari vs 🇯🇵 Nao Hibino

– 🇨🇳 Zhuoxuan Bai vs 🇦🇲 Elina Avanesyan

– 🇵🇱 Magda Linette vs 🇩🇰 Caroline Wozniacki

– 🇫🇷 Alize Cornet vs Qualificato

– 🇪🇸 Sara Sorribes Tormo vs Qualificato

– 🇨🇦 Leylah Fernandez vs Qualificato

– 🇺🇸 Alycia Parks vs Qualificato

– 🇺🇸 Caroline Dolehide vs Qualificato

– 🇷🇺 Kamilla Rakhimova vs 🇺🇸 Emina Bektas

– 🇫🇷 Diane Parry vs 🇨🇳 Xinyu Wang

– 🇩🇪 Tamara Korpatsch vs 🇬🇧 Jodie Burrage

– 🇯🇵 Mai Hontama vs 🇨🇿 Barbora Krejcikova

– 🇷🇺 Liudmila Samsonova vs 🇺🇸 Amanda Anisimova

– 🇺🇦 Lesia Tsurenko vs 🇮🇹 Lucia Bronzetti

– 🇷🇴 Ana Bogdan vs Qualificato

– Qualificato vs 🇧🇾 Aryna Sabalenka