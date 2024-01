Australian Open – Qualificazioni Italiani: I risultati completi dei tennisti italiani impegnati nel Day 4. 4 azzurri al turno decisivo. Out Luca Nardi che perde in due set

Mentre il torneo degli Australian Open si avvicina, con un montepremi record di 86,5 milioni di dollari australiani, quattro tennisti italiani sono a un passo dall’ingresso nel tabellone principale, dopo aver raggiunto il turno decisivo delle qualificazioni sui campi in cemento di Melbourne Park.

Flavio Cobolli, 21 anni, n.102 ATP e seconda testa di serie, ha dimostrato il suo valore battendo il tedesco Benjamin Hassan, n.150 ATP, con un solido 6-4, 6-3. Il giovane romano si troverà di fronte l’argentino Santiago Rodriguez Taverna, n.207 ATP, in un incontro inedito, che definirà la sua qualificazione al main draw questo venerdì.

Stefano Napolitano, n.229 ATP, ha mostrato grande tenacia superando Rudolf Molleker, n.194 ATP, con una rimonta 1-6, 6-4, 6-2. Il prossimo avversario del 28enne di Biella sarà lo slovacco Lukas Klein, n.164 ATP, in un match che si preannuncia intenso.

Giulio Zeppieri, n.135 ATP e 26esima testa di serie, ha impressionato sconfiggendo il bosniaco Damir Dzumhur, n.160 ATP, con un netto 6-2, 6-3. Il 22enne mancino di Latina affronterà l’elvetico Alexander Ritschard, n.198 ATP, in una sfida che promette scintille.

Andrea Vavassori, n.155 ATP, ha ottenuto una convincente vittoria 6-1, 6-3 contro il belga Kimmer Coppejans, n.183 ATP. Vavassori, 28enne torinese, si misurerà con l’ungherese Mate Valkusz, n.214 ATP, in un altro incontro cruciale per l’accesso al main draw.

Non sono andate altrettanto bene le sorti per gli altri cinque italiani in gara. Francesco Passaro, Federico Gaio, Luca Nardi, Mattia Bellucci e Riccardo Bonadio sono stati eliminati,

GS Australian Open L. Nardi [13] L. Nardi [13] 6 2 D. Sweeny D. Sweeny 7 6 Vincitore: D. Sweeny Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 D. Sweeny 15-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 L. Nardi 15-0 15-15 15-30 df 15-40 2-4 → 2-5 D. Sweeny 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 L. Nardi 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 2-2 → 2-3 D. Sweeny 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 D. Sweeny 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 6-5 → 6-6 D. Sweeny 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 5-5 → 6-5 L. Nardi 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df df 30-40 5-4 → 5-5 D. Sweeny 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 L. Nardi 15-15 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 4-3 → 5-3 D. Sweeny 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 L. Nardi 15-0 30-15 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 D. Sweeny 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 L. Nardi 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 1-2 → 2-2 D. Sweeny 15-0 15-15 15-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 L. Nardi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 D. Sweeny 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

GS Australian Open K. Coppejans K. Coppejans 1 3 A. Vavassori A. Vavassori 6 6 Vincitore: A. Vavassori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Vavassori 40-30 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 3-5 → 3-6 K. Coppejans 15-15 15-30 30-30 3-4 → 3-5 A. Vavassori 15-0 30-0 3-3 → 3-4 K. Coppejans 15-0 15-15 30-15 2-3 → 3-3 A. Vavassori 15-0 30-15 30-30 30-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 K. Coppejans 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 A. Vavassori 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 K. Coppejans 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Vavassori 15-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 K. Coppejans 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 ace 1-5 → 1-6 A. Vavassori 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace 1-4 → 1-5 K. Coppejans 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 K. Coppejans 0-15 df 30-15 ace 30-30 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A df 40-40 ace 40-A df 40-40 ace 40-A df 40-40 ace 0-2 → 1-2 A. Vavassori 15-0 30-0 0-1 → 0-2 K. Coppejans 15-0 15-15 15-30 df 0-0 → 0-1

(13) L. Nardivs (WC) D. SweenyK. Coppejansvs A. Vavassori

3°Inc. F. Gaio vs J. Mensik



GS Australian Open F. Gaio F. Gaio 4 6 3 J. Mensik J. Mensik 6 3 6 Vincitore: Mensik Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 J. Mensik 15-0 40-15 40-30 40-40 3-5 → 3-6 F. Gaio 15-15 15-30 30-40 30-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 J. Mensik 30-0 30-30 40-30 30-15 2-4 → 2-5 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 J. Mensik 0-15 0-30 15-30 30-30 1-3 → 1-4 F. Gaio 0-15 0-30 1-2 → 1-3 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 F. Gaio 0-15 15-15 30-30 30-15 40-30 0-1 → 1-1 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 F. Gaio 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 J. Mensik 15-15 15-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 F. Gaio 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 J. Mensik 30-0 15-0 3-0 → 3-1 F. Gaio 15-0 30-0 40-15 40-30 2-0 → 3-0 J. Mensik 15-0 15-15 30-15 30-30 1-0 → 2-0 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Mensik 0-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 F. Gaio 0-15 30-30 3-5 → 4-5 J. Mensik 15-0 30-15 15-15 40-15 3-4 → 3-5 F. Gaio 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 J. Mensik 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 F. Gaio 0-30 15-40 3-1 → 3-2 J. Mensik 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 J. Mensik 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-A 40-40 1-0 → 2-0 F. Gaio 15-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

GS Australian Open R. Bonadio R. Bonadio 1 4 C. Ugo Carabelli [31] C. Ugo Carabelli [31] 6 6 Vincitore: C. Ugo Carabelli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Ugo Carabelli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 R. Bonadio 0-15 15-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 C. Ugo Carabelli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 R. Bonadio 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 3-4 C. Ugo Carabelli 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 R. Bonadio 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 C. Ugo Carabelli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 R. Bonadio 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 C. Ugo Carabelli 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 R. Bonadio 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 C. Ugo Carabelli 15-0 30-15 40-15 ace 1-5 → 1-6 R. Bonadio 15-0 15-30 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 1-5 C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 R. Bonadio 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-3 → 1-3 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 R. Bonadio 15-0 15-15 df 15-30 15-40 0-1 → 0-2 C. Ugo Carabelli 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

GS Australian Open F. Passaro F. Passaro 4 7 4 O. Crawford O. Crawford 6 6 6 Vincitore: O. Crawford Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 O. Crawford 15-15 2-2 F. Passaro 1-2 → 2-2 O. Crawford 15-0 1-1 → 1-2 F. Passaro 15-0 30-0 0-1 → 1-1 O. Crawford 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 40-40 40-A 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Passaro 0-30 0-15 4-5 → 4-6 O. Crawford 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 F. Passaro 15-0 40-0 3-4 → 4-4 O. Crawford 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 O. Crawford 0-15 15-15 15-30 30-30 2-2 → 2-3 F. Passaro 15-0 15-15 15-30 40-30 1-2 → 2-2 O. Crawford 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 F. Passaro 30-0 40-0 0-1 → 1-1 O. Crawford 15-0 30-0 40-15 0-0 → 0-1

GS Australian Open D. Dzumhur D. Dzumhur 3 2 G. Zeppieri [26] G. Zeppieri [26] 6 6 Vincitore: G. Zeppieri Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 G. Zeppieri 30-0 40-0 ace 2-5 → 2-6 D. Dzumhur 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 D. Dzumhur 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 G. Zeppieri 0-30 15-30 15-40 30-40 0-3 → 1-3 D. Dzumhur 15-15 30-30 30-40 40-40 15-30 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 0-2 → 0-3 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 ace 0-1 → 0-2 D. Dzumhur 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 G. Zeppieri 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-5 → 3-6 D. Dzumhur 0-15 15-15 15-30 40-30 40-40 2-5 → 3-5 G. Zeppieri 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 D. Dzumhur 15-0 40-0 1-4 → 2-4 G. Zeppieri 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 D. Dzumhur 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 G. Zeppieri 15-0 15-15 30-15 ace 1-1 → 1-2 D. Dzumhur 15-0 ace 0-1 → 1-1 G. Zeppieri 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

R. Bonadiovs (31) C. Ugo CarabelliF. Passarovs O. CrawfordD. Dzumhurvs (26) G. Zeppieri

3°Inc. (2) F. Cobolli vs B. Hassan



GS Australian Open F. Cobolli [2] F. Cobolli [2] 6 6 B. Hassan B. Hassan 4 3 Vincitore: F. Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 B. Hassan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-3 → 6-3 F. Cobolli 30-0 ace 40-0 4-3 → 5-3 B. Hassan 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 B. Hassan 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 df 40-40 A-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 df 40-40 A-40 df 2-2 → 2-3 F. Cobolli 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df 1-2 → 2-2 B. Hassan 15-0 15-15 15-30 30-40 15-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 F. Cobolli 15-0 ace 15-15 40-15 0-1 → 1-1 B. Hassan 15-0 15-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 ace 40-30 40-15 ace 5-4 → 6-4 B. Hassan 30-0 40-0 5-3 → 5-4 F. Cobolli 40-0 30-0 4-3 → 5-3 B. Hassan 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 F. Cobolli 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 B. Hassan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 1-2 → 2-2 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 df 40-A 1-1 → 1-2 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 B. Hassan 15-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 14 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

2°Inc. R. Molleker vs S. Napolitano



GS Australian Open R. Molleker R. Molleker 6 4 2 S. Napolitano S. Napolitano 1 6 6 Vincitore: S. Napolitano Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 S. Napolitano 15-0 ace 2-5 → 2-6 R. Molleker 15-0 15-15 40-15 40-30 df 1-5 → 2-5 S. Napolitano 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-4 → 1-5 R. Molleker 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 0-4 → 1-4 S. Napolitano 30-0 40-0 40-15 40-30 0-3 → 0-4 R. Molleker 15-0 15-15 30-30 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 0-2 → 0-3 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 R. Molleker 15-15 0-15 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 R. Molleker 0-15 15-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 S. Napolitano 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 S. Napolitano 0-30 0-40 ace 0-15 15-40 ace 30-40 ace 40-A 40-A ace 2-4 → 3-4 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 R. Molleker 15-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 S. Napolitano 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 40-30 ace 1-2 → 1-3 R. Molleker 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 R. Molleker 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df ace 40-A 40-40 df ace 40-A df 40-40 ace df A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 S. Napolitano 0-15 0-30 15-40 5-1 → 6-1 R. Molleker 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 4-1 → 5-1 S. Napolitano 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 R. Molleker 0-15 15-15 ace 30-30 30-15 40-30 2-1 → 3-1 S. Napolitano 15-40 15-15 15-0 15-30 30-40 1-1 → 2-1 R. Molleker 15-0 ace 15-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Napolitano 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

GS Australian Open M. Bellucci M. Bellucci 4 3 E. Nava E. Nava 6 6 Vincitore: E. Nava Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 E. Nava 0-15 15-15 30-15 3-5 → 3-6 M. Bellucci 15-0 30-15 15-15 40-15 2-5 → 3-5 E. Nava 15-15 30-15 40-30 2-4 → 2-5 M. Bellucci 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 E. Nava 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 E. Nava 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-2 → 0-3 M. Bellucci 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 E. Nava 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Bellucci 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 E. Nava 0-15 15-30 0-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 E. Nava 30-0 15-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Bellucci 15-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 E. Nava 15-0 15-15 df 30-30 2-2 → 2-3 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 E. Nava 15-0 30-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Bellucci 40-0 0-1 → 1-1 E. Nava 15-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

M. Belluccivs E. Nava