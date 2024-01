Shapovalov rientra, è nelle “quali” di Auckland

Dopo una lunga assenza, questo weekend torna in campo Denis Shapovalov. Il talentoso canadese, semifinalista a Wimbledon due anni fa, proprio sull’erba londinese aveva disputato il suo ultimo match (battuto da Safiullin negli ottavi), fino alla decisione di fermarsi per curare un problema al ginocchio che lo tormentava da tempo e non gli consentiva di allenarsi e spingere al massimo in partita. Si era anche ventilata la possibilità di un’operazione, ma ha preferito una terapia conservativa, che però l’ha tenuto fermo per tutta la seconda parte del 2023.

Denis è nel tabellone di qualificazione dell’ATP 250 di Auckland, ultima tappa di avvicinamento all’Australian Open. Affronterà il francese Alexandre Muller. Shapovalov è scivolato in classifica al n.109, per via della lunga inattività e risultati modesti nella prima parte della scorsa stagione, penalizzato anche dal problema fisico.

In questo video postato sui propri canali social, il canadese sembra allenarsi con buona intensità.

Sarà la quarta presenza per Denis in Nuova Zelanda. Il suo miglior risultato è stato i quarti di finale raggiunti nel 2020, battuto da Humbert, in quella che è stata la sua ultima partecipazione.