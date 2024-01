Juncheng Shang riceve una wild card per gli Australian Open

Il giovane cinese Juncheng Shang può essere estremamente soddisfatto dei suoi primi passi nel 2024. All’ATP 250 di Hong Kong è sbarcato nei quarti di finale grazie al sofferto successo su Botic Van De Zandschulp (ben tre tiebreak), e affronterà domani Frances Tiafoe. È il suo miglior risultato sul tour maggiore, mai finora era arrivato tra i migliori otto di un torneo. Ma non è tutto: l’Australian Open infatti ha deciso di assegnare al cinese una Wild Card per il tabellone principale, quindi non sarà costretto a volare “di corsa” in Australia per disputare le qualificazioni.

Il 18enne di Pechino, attualmente n.149 ATP, da anni fa base in Florida presso la IMG Academy, dove tutti lo conoscono come Jerry. Viene da una famiglia di sportivi, con la madre ex campionessa nazionale di tennis tavolo, e il padre calciatore professionista. Dotato di un tennis interessante e molto rapido, potrà vivere un’altra grande esperienza a Melbourne dopo quella 2023, dove curiosamente fu estromesso al secondo turno – dopo aver passato le qualificazioni – proprio dal suo prossimo avversario, Frances Tiafoe, contro il quale ha perso entrambi gli scontri diritti giocati in passato.

Mario Cecchi