United Cup 2024: I risultati con il dettaglio del Day 6. Polonia e Australia in semifinale. Fuori la Serbia di Djokovic. La Francia Supera l’Italia, Azzurri out. Grecia e Germania ai quarti

L’Australia si è garantita questo mercoledì la qualificazione per le semifinali della United Cup, sconfiggendo la Serbia per 2-0 già nei primi due incontri di singolo, a Perth. Dopo la vittoria di Alex De Minaur su Novak Djokovic, che si è rivelata fondamentale per le sorti dell’eliminazione è stata Ajla Tomljanovic, la migliore giocatrice australiana dopo il ritiro di Ash Barty, a sigillare la qualificazione della squadra di casa per le migliori quattro squadre, in una fase finale che si disputerà a Sydney durante il fine settimana.

Nel duello che ha chiuso i conti di questo confronto, Tomljanovic, 292ª nel ranking WTA ma ingannevole dopo quasi un anno di stop a causa di problemi fisici, ha sconfitto la serba Natalja Stevanovic, 184ª WTA, per 6-1 6-1, in soli 64 minuti, chiudendo così i conti. L’Australia affronterà sabato la vincitrice del confronto dei quarti di finale tra Grecia e Germania, che si giocherà venerdì. Ora possiamo mettere da parte le calcolatrici alla United Cup. La fase a gironi è ufficialmente risolta, dopo che Maria Sakkari ha risolto la questione nel Gruppo B, battendo il Canada in modo tale che anche la questione del miglior secondo classificato di Sydney è stata chiusa, con la Germania che ha ricevuto la notizia di essere qualificata per i quarti di finale. Curiosamente, ora affronterà la Grecia, che è stata proprio la squadra a garantirle questo biglietto.

Perché tutto ciò diventasse realtà, Maria Sakkari (8ª) ha dovuto superare una intensa battaglia con Leylah Fernandez (34ª), risolta con i parziali 7-6(2) 6-3, dopo 2h18 di gioco. Solo il primo set è durato quasi un’ora e mezza, con la greca che ha salvato quattro set point. Tuttavia, Sakkari è riuscita a resistere e ha mantenuto il suo record perfetto in carriera contro Fernandez, con tre vittorie. Così, la Polonia, che è già in semifinale, attende il vincitore della sfida tra Francia e Norvegia.

La Polonia non ha voluto perdere tempo e ha confermato un trionfo autoritario sulla Cina, che ha visto il suo sogno finire in modo abbastanza chiaro a Perth.

Tutto è iniziato con Hubert Hurkacz (9º) che ha dimostrato il ruolo di favorito contro Zhizhen Zhang (58º), impiegando circa un’ora e mezza per celebrare la vittoria con i parziali 6-3 6-4. Il polacco ha salvato l’unico break point che ha affrontato e non ha mai tremato di fronte al numero uno cinese, lasciando il passaporto per le semifinali nelle mani di Iga Swiatek. La numero uno del mondo ha preso in mano le redini e ha mantenuto il suo record perfetto in questa United Cup, battendo Qinwen Zheng (14ª), per 6-2 6-3.

Alla “Ken Rosewall Arena” di Sydney, la sesta giornata della United Cup 2024 ha visto la squadra italiana soccombere per 3-0 di fronte alla Francia. In un torneo che unisce le nazioni in competizioni miste, la Francia si è assicurata il primo posto nel Gruppo D, guadagnando l’accesso ai quarti dove affronterà la Norvegia. L’Italia, dopo la sconfitta di sabato per 2-1 contro la Germania, lascia il torneo posizionandosi ultima nel girone.

Nel confronto chiave, Jasmine Paolini, numero 30 del ranking WTA, ha ceduto in una battaglia di oltre due ore e un quarto a Caroline Garcia, numero 20 del mondo. Garcia ha mostrato grande solidità al servizio, realizzando 11 ace e mantenendo il 60% di prime in campo. Nonostante l’efficacia di Paolini sulle palle-break, sfruttandone quattro su quattro, Garcia ha prevalso con il punteggio finale di 6-4, 5-7, 6-4.

Il primo set è stato caratterizzato da una Garcia in vantaggio per 3-1, ma Paolini ha saputo riacciuffarla sul 3-3. Tuttavia, Garcia ha chiuso il set 6-4 con una serie di diritti incrociati. Nel secondo set, Paolini ha mostrato una reazione vigorosa, ma nonostante avesse un break di vantaggio per due volte, è stata Garcia a chiudere il set 7-5 grazie a un suo doppio fallo sulla palla set. Nel set decisivo, Garcia ha preso il sopravvento, chiudendo il match per 6-4.

Nel primo singolare maschile, Lorenzo Sonego, numero 46 del ranking ATP, è stato sconfitto da Adrian Mannarino, numero 22 ATP, con il punteggio di 6-4, 6-4 in un’ora e 49 minuti. Mannarino ha espresso soddisfazione per la sua prestazione, sottolineando la difficoltà degli incontri con Sonego e la fortuna di aver realizzato il break decisivo nel secondo set.

Nel doppio misto, Elixane Lechemia ed Edouard Roger-Vasselin hanno battuto Nuria Brancaccio e Flavio Cobolli con un 7-6(5), 6-4, consolidando la vittoria della Francia e concludendo la giornata con un netto 3-0 a favore del team transalpino. La giornata a Sydney ha quindi confermato la forza e la coesione del team francese, mentre l’Italia dovrà analizzare e lavorare sui dettagli per le future competizioni internazionali.

07:30 Grecia 🇬🇷 – Canada 🇨🇦 3-003:00 Polonia 🇵🇱 – Cina 🇨🇳 3-0 QF10:00 Australia 🇦🇺 – Serbia 🇷🇸 2-0 QF1. [4] Adrian Mannarinovs [12] Lorenzo Sonego

2. [4] Caroline Garcia vs [12] Jasmine Paolini



3. [4] Caroline Garcia / Edouard Roger-Vasselin vs [12] Angelica Moratelli / Flavio Cobolli



4. [2] Stefanos Tsitsipas vs [7] Steven Diez (non prima ore: 07:30)



5. [2] Maria Sakkari vs [7] Leylah Fernandez (non prima ore: 09:00)



6. [2] Maria Sakkari / Stefanos Tsitsipas vs [7] Leylah Fernandez / Felix Auger-Aliassime



RAC Arena – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Hubert Hurkacz vs [9] Zhizhen Zhang 63 64

2. [1] Iga Swiatek vs [9] Qinwen Zheng



3. Piter K./Zielinski J. 🇵🇱 – You X./Sun F. 🇨🇳

Risultato: 6-3, 5-7, 10-7

4. [15] Alex de Minaur vs [13] Novak Djokovic (non prima ore: 10:00)



5. [15] Ajla Tomljanovic vs [13] Olga Danilovic



6. [15] Storm Hunter / Matthew Ebden vs [13] Olga Danilovic / Novak Djokovic



2 | 🇪🇸 Spain | 1-1 | 3-3 | 46.15% | 44.74%

3 | 🇧🇷 Brazil | 0-2 | 1-5 | 23.08% | 39.52%

**Group A Perth**Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%— | — | — | — | — | —

**Group B Sydney**

Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%

— | — | — | — | — | —

1 | 🇬🇷 Greece | 1-1 | 4-2 | 71.43% | 58.27%

2 | 🇨🇱 Chile | 1-1 | 3-3 | 46.67% | 46.09%

3 | 🇨🇦 Canada | 1-1 | 2-4 | 30.77% | 45.53%

**Group C Perth**

Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%

— | — | — | — | — | —

1 | 🇦🇺 Australia | 1-1 | 3-3 | 53.85% | 53.54%

2 | 🇺🇸 United States | 1-1 | 3-3 | 50.00% | 45.45%

3 | 🇬🇧 Great Britain | 1-1 | 3-3 | 46.67% | 51.02%

**Group D Sydney**

Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%

— | — | — | — | — | —

1 | 🇫🇷 France | 2-0 | 5-1 | 68.75% | 52.35%

2 | 🇩🇪 Germany | 1-1 | 3-3 | 50.00% | 53.85%

3 | 🇮🇹 Italy | 0-2 | 1-5 | 28.57% | 43.75%

**Group E Perth**

Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%

— | — | — | — | — | —

1 | 🇷🇸 Serbia | 2-0 | 4-2 | 56.25% | 51.16%

2 | 🇨🇳 China | 1-1 | 4-2 | 60.00% | 57.85%

3 | 🇨🇿 Czech Republic | 0-2 | 1-5 | 35.29% | 42.36%