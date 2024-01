Rafael Nadal è tornato! Grande prestazione contro Dominic Thiem a Brisbane

Il giorno è arrivato. Quasi un anno dopo, Rafa Nadal ha fatto il tanto atteso ritorno alle competizioni, e con una vittoria di alto livello nel primo turno dell’ATP 250 di Brisbane. L’ex numero uno del mondo, giocando per la prima volta dall’Australian Open 2023, ha offerto una performance spettacolare, dando ottime indicazioni contro Dominic Thiem. È sufficiente notare che ha perso solo sei punti sul proprio servizio durante l’intero incontro.

Le statistiche confermano l’ingiocabilità di Nadal al servizio: appena 3 punti persi con la prima di servizio in campo per NADAL (28/31), con un ottimo 67% di prime in campo a solo 3 punti persi con la seconda. Il suo avversario nel primo set ha tenuto testa, ma poi si è sciolto come neve al sole, anche di fronte alla superiorità del rientrante spagnolo. 3 ace a testa, con 3 doppi falli di Thiem contro 1 di Nadal.

In una partita ricca di emozioni, Nadal si è imposto con i parziali di 7-5 6-1, dopo 1 ora e 30 minuti di gioco che è stato molto equilibrato fino al 5-5 del primo set, ma da quel momento in poi è stata tutta una questione di El Toro, portando Thiem alla disperazione.

Nadal avanza agli ottavi di finale del torneo che segna il suo ritorno e ora affronterà Jason Kubler.

ATP Brisbane Dominic Thiem Dominic Thiem 5 1 Rafael Nadal Rafael Nadal 7 6 Vincitore: Nadal Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-5 → 1-6 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 R. Nadal 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 ace 0-3 → 1-3 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 D. Thiem 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 0-1 → 0-2 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 D. Thiem 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 5-6 → 5-7 R. Nadal 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-5 → 5-6 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 4-4 → 4-5 D. Thiem 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-4 → 4-4 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 D. Thiem 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Thiem vs Nadal

– **Ace:** Thiem: 3, Nadal: 3

– **Doppie Fallo:** Thiem: 1, Nadal: 1

– **Prima Servizio:** Thiem: 34/54 (63%), Nadal: 31/46 (67%)

– **Punti Vinti con il Primo Servizio:** Thiem: 23/34 (68%), Nadal: 28/31 (90%)

– **Punti Vinti con il Secondo Servizio:** Thiem: 10/20 (50%), Nadal: 12/15 (80%)

– **Punti Salvati sul Break:** Thiem: 3/6 (50%), Nadal: 0/0 (0%)

– **Giochi di Servizio Giocati:** Thiem: 9, Nadal: 10

**Statistiche In Risposta:**

– **Punti Vinti sulla Prima di Servizio Avversaria:** Thiem: 3/31 (10%), Nadal: 11/34 (32%)

– **Punti Vinti sulla Seconda di Servizio Avversaria:** Thiem: 3/15 (20%), Nadal: 10/20 (50%)

– **Break Point Convertiti:** Thiem: 0/0 (0%), Nadal: 3/6 (50%)

– **Giochi in Risposta Giocati:** Thiem: 10, Nadal: 9

**Statistiche Punti:**

– **Punti Vinti a Rete:** Thiem: 2/3 (67%), Nadal: 4/6 (67%)

– **Vincitori (Winners):** Thiem: 11, Nadal: 23

– **Errori Non Forzati:** Thiem: 8, Nadal: 4

– **Punti Vinti al Servizio:** Thiem: 33/54 (61%), Nadal: 40/46 (87%)

– **Punti Vinti in Risposta:** Thiem: 6/46 (13%), Nadal: 21/54 (39%)

– **Punti Totali Vinti:** Thiem: 39/100 (39%), Nadal: 61/100 (61%)

**Velocità di Servizio:**

– **Velocità Massima:** Thiem: 208 km/h (129 mph), Nadal: 204 km/h (126 mph)

– **Velocità Media Prima Servizio:** Thiem: 172 km/h (106 mph), Nadal: 214 km/h (132 mph)

– **Velocità Media Seconda Servizio:** Thiem: 161 km/h (100 mph), Nadal: 161 km/h (100 mph)

Queste statistiche mostrano un chiaro vantaggio di Nadal in termini di efficacia del servizio e di punti vinti sia al servizio che in risposta, nonché un numero maggiore di punti totali vinti.





Marco Rossi