United Cup 2024: I risultati con il dettaglio del Day 5. La Serbia di Djokovic ai quarti di finale. Sfiderà l’Australia. Il CIle batte la Grecia. Norvegia ai quarti “miracolosalemente” per la differenza game. Stanotte l’Italia contro la Francia

Un finale emozionante ha caratterizzato la fase a gironi della Serbia di Djokovic in questa United Cup 2024. Dopo aver avvertito fastidi al polso destro, il numero 1 del mondo ha lasciato a Hamad Medjedovic e Olga Danilovic il compito di qualificare la squadra serba ai quarti di finale. Questi hanno ottenuto una vittoria nel doppio misto, permettendo alla Serbia di imporsi sulla Repubblica Ceca. Con il successo per 4-6, 7-6 (2), 10-8 sono riusciti a passare come primi del gruppo e ad accedere ai quarti di finale contro l’Australia.

Una sorpresa clamorosa si è verificata nella United Cup 2024 con la vittoria per 2-1 del Cile sulla Grecia, una delle nazioni favorite per il titolo. L’assenza di Stefanos Tsitsipas nel singolare ha facilitato il percorso per i sudamericani, con una vittoria estremamente combattuta di Nicolas Jarry su Sakellaridis per 6-3, 3-6, 7-5. Successivamente, Maria Sakkari ha pareggiato il punteggio dominando Seguel per 6-0, 6-1, ma la vera sorpresa è arrivata nel doppio misto. Stefanos ha deciso di rischiare e giocare il doppio, trovandosi di fronte alla solida prestazione di Tomás Barrios Vera e Daniela Seguel, che hanno vinto per 6-7 (3), 6-3, 10-5. Con questa vittoria, il Cile mantiene una remota possibilità di qualificazione, necessitando di una vittoria della Grecia contro il Canada e di calcoli successivi.

La Norvegia si è qualificata martedì, davanti al televisore, ai quarti di finale della United Cup, vincendo il Gruppo F grazie a una combinazione di risultati quasi miracolosa. La Croazia ha battuto i Paesi Bassi per 2-1, ma la sconfitta di Donna Vekic e Ivan Dodig nel doppio misto, dopo aver avuto diversi match point, ha provocato una combinazione di risultati che ha portato la Norvegia ai quarti.

Borna Coric (ha battuto Tallon Griekspoor in due set) e Donna Vekic (ha superato Arantxa Rus in tre) ed hanno vinto i loro incontri di singolare, ma la Croazia sapeva di dover vincere 3-0 per qualificarsi e alla fine non è riuscita a vincere il match di doppio misto, vinto da Wesley Koolhof e Demi Schuurs per 6-7(3), 6-3 14-12, ma che non è stato sufficiente per evitare l’eliminazione degli olandesi per la ercentuale dei game. La Norvegia è la prima squadra di Sydney a qualificarsi per i quarti, unendosi a Polonia, Serbia, Australia e Cina. Mercoledì si determineranno gli ultimi tre quartofinalisti di Sydney e si giocheranno anche i due quarti a Perth.

Quarti di Finale

🇵🇱 Polonia vs 🇨🇳 Cina

🇦🇺 Australia vs 🇷🇸 Serbia

1. [4] Adrian Mannarinovs [12] Lorenzo Sonego2. [4] Caroline Garciavs [12] Jasmine Paolini3. [4] Caroline Garcia/ Edouard Roger-Vasselinvs [12] Angelica Moratelli/ Flavio Cobolli4. [2] Stefanos Tsitsipasvs [7] Steven Diez(non prima ore: 07:30)5. [2] Maria Sakkarivs [7] Leylah Fernandez(non prima ore: 09:00)6. [2] Maria Sakkari/ Stefanos Tsitsipasvs [7] Leylah Fernandez/ Felix Auger-Aliassime

RAC Arena – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Hubert Hurkacz vs [9] Zhizhen Zhang

2. [1] Iga Swiatek vs [9] Qinwen Zheng

3. [1] Iga Swiatek / Hubert Hurkacz vs [9] Qinwen Zheng / Zhizhen Zhang

4. [15] Alex de Minaur vs [13] Novak Djokovic (non prima ore: 10:00)

5. [15] Ajla Tomljanovic vs [13] Olga Danilovic

6. [15] Storm Hunter / Matthew Ebden vs [13] Olga Danilovic / Novak Djokovic

WTA United Cup Maria Sakkari [2] Maria Sakkari [2] 6 6 0 Daniela Seguel • Daniela Seguel 0 1 0 Vincitore: Sakkari Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Daniela Seguel 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Maria Sakkari 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Daniela Seguel 0-15 0-30 15-30 15-40 4-1 → 5-1 Maria Sakkari 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Daniela Seguel 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Daniela Seguel 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0

00:30 🇬🇷 Grecia – 🇨🇱 Cile 1-203:00 🇨🇿 Repubblica Ceca – 🇷🇸 Serbia 1-207:30 🇭🇷 Croazia – 🇳🇱 Olanda 2-11. [2] Maria Sakkarivs Daniela Seguel

Jarry N. (🇨🇱) – Sakellaridis S. (🇬🇷) 6-3, 3-6, 7-5

3. [2] Maria Sakkari / Stefanos Tsitsipas vs Daniela Seguel / Nicolas Jarry



ATP United Cup Maria Sakkari / Stefanos Tsitsipas [2] Maria Sakkari / Stefanos Tsitsipas [2] 7 3 6 Daniela Seguel / Tomas Barrios Vera Daniela Seguel / Tomas Barrios Vera 6 6 10 Vincitore: Seguel / Barrios Vera Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-10 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6

4. [6] Borna Coric vs [10] Tallon Griekspoor (non prima ore: 07:30)



ATP United Cup Borna Coric [6] Borna Coric [6] 7 6 Tallon Griekspoor [10] Tallon Griekspoor [10] 6 4 Vincitore: Coric Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Griekspoor 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 B. Coric 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-4 → 5-4 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 B. Coric 0-15 0-30 0-40 4-2 → 4-3 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-1 → 4-2 B. Coric 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 4-1 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 B. Coric 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 T. Griekspoor 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 1-0 → 2-0 B. Coric 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 5*-0 5*-1 6-1* 6-2* 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 B. Coric 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 B. Coric 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 T. Griekspoor 15-0 ace 15-15 40-15 4-4 → 4-5 B. Coric 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-4 → 4-4 T. Griekspoor 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 B. Coric 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 B. Coric 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-1 → 1-2 B. Coric 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

5. [6] Donna Vekic vs [10] Arantxa Rus (non prima ore: 09:00)



WTA United Cup Donna Vekic [6] Donna Vekic [6] 6 3 6 Arantxa Rus [10] Arantxa Rus [10] 2 6 1 Vincitore: Vekic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Donna Vekic 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 6-1 Arantxa Rus 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Donna Vekic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Arantxa Rus 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Donna Vekic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 Arantxa Rus 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Donna Vekic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Arantxa Rus 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Donna Vekic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Arantxa Rus 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Donna Vekic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Arantxa Rus 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Donna Vekic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Arantxa Rus 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Donna Vekic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Arantxa Rus 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Donna Vekic 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Arantxa Rus 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Donna Vekic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Arantxa Rus 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Donna Vekic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Arantxa Rus 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Donna Vekic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Arantxa Rus 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

6. [6] Donna Vekic / Ivan Dodig vs [10] Demi Schuurs / Wesley Koolhof



ATP United Cup Donna Vekic / Ivan Dodig [6] Donna Vekic / Ivan Dodig [6] 7 3 12 Demi Schuurs / Wesley Koolhof [10] Demi Schuurs / Wesley Koolhof [10] 6 6 14 Vincitore: Schuurs / Koolhof Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 12-14 D. Schuurs / Koolhof 1-0 2-0 3-0 3-1 3-2 3-3 4-3 4-4 4-5 5-5 5-6 5-7 6-7 7-7 8-7 8-8 ace 9-8 9-9 10-9 10-10 10-11 11-11 12-11 12-12 ace 13-12 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Schuurs / Koolhof 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 D. Vekic / Dodig 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-5 → 3-5 D. Schuurs / Koolhof 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 1-5 → 2-5 D. Vekic / Dodig 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-5 → 1-5 D. Schuurs / Koolhof 15-0 ace 30-0 40-0 0-4 → 0-5 D. Vekic / Dodig 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 D. Schuurs / Koolhof 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 D. Vekic / Dodig 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-1 → 0-2 D. Schuurs / Koolhof 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 ace 6-3* 6-6 → 7-6 D. Schuurs / Koolhof 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 6-5 → 6-6 D. Vekic / Dodig 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-5 → 6-5 D. Schuurs / Koolhof 15-0 ace 30-0 ace 40-0 5-4 → 5-5 D. Vekic / Dodig 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 D. Schuurs / Koolhof 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4

WTA United Cup Marketa Vondrousova [5] Marketa Vondrousova [5] 6 3 6 Olga Danilovic [13] Olga Danilovic [13] 1 6 3 Vincitore: Vondrousova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Marketa Vondrousova 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 Olga Danilovic 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Marketa Vondrousova 0-15 15-15 15-30 15-40 5-1 → 5-2 Olga Danilovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Marketa Vondrousova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Olga Danilovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Marketa Vondrousova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Olga Danilovic 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Marketa Vondrousova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Olga Danilovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Marketa Vondrousova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Olga Danilovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Marketa Vondrousova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Olga Danilovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 Marketa Vondrousova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Olga Danilovic 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Marketa Vondrousova 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Olga Danilovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Marketa Vondrousova 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Olga Danilovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Marketa Vondrousova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Olga Danilovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Marketa Vondrousova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Olga Danilovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Marketa Vondrousova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

1. [5] Marketa Vondrousovavs [13] Olga Danilovic

2. [5] Jiri Lehecka vs [13] Novak Djokovic



ATP United Cup Jiri Lehecka [5] Jiri Lehecka [5] 1 7 1 Novak Djokovic [13] Novak Djokovic [13] 6 6 6 Vincitore: Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 40-15 0-5 → 1-5 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-4 → 0-5 J. Lehecka 15-0 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-2 → 0-3 J. Lehecka 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 0-1 → 0-2 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* ace 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-5 → 6-5 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 J. Lehecka 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 5-4 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 N. Djokovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 3-3 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-3 → 2-3 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 J. Lehecka 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-5 → 1-6 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 N. Djokovic 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-3 → 1-4 J. Lehecka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. [5] Miriam Kolodziejova / Petr Nouza vs [13] Olga Danilovic / Novak Djokovic



ATP United Cup Miriam Kolodziejova / Petr Nouza [5] Miriam Kolodziejova / Petr Nouza [5] 6 6 8 Olga Danilovic / Hamad Medjedovic [13] Olga Danilovic / Hamad Medjedovic [13] 4 7 10 Vincitore: Danilovic / Medjedovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 8-10 M. Kolodziejova / Nouza 0-1 O. Danilovic / Medjedovic 0-1 1-1 2-1 2-2 3-2 4-2 4-3 4-4 5-4 5-5 6-5 ace 7-5 7-6 8-6 8-7 8-8 9-8 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 2-6* ace 6-6 → 6-7 M. Kolodziejova / Nouza 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 O. Danilovic / Medjedovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 M. Kolodziejova / Nouza 15-0 30-0 ace 40-0 4-5 → 5-5 O. Danilovic / Medjedovic 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 M. Kolodziejova / Nouza 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 O. Danilovic / Medjedovic 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-3 → 3-4 M. Kolodziejova / Nouza 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 O. Danilovic / Medjedovic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Kolodziejova / Nouza 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 O. Danilovic / Medjedovic 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Kolodziejova / Nouza 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4

**Group A Perth**Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%— | — | — | — | — | —2 | 🇪🇸 Spain | 1-1 | 3-3 | 46.15% | 44.74%3 | 🇧🇷 Brazil | 0-2 | 1-5 | 23.08% | 39.52%

**Group B Sydney**

Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%

— | — | — | — | — | —

1 | 🇨🇱 Chile | 1-1 | 3-3 | 46.67% | 46.09%

2 | 🇨🇦 Canada | 1-0 | 2-1 | 57.14% | 53.23%

3 | 🇬🇷 Greece | 0-1 | 1-2 | 50.00% | 54.55%

**Group C Perth**

Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%

— | — | — | — | — | —

1 | 🇦🇺 Australia | 1-1 | 3-3 | 53.85% | 53.54%

2 | 🇺🇸 United States | 1-1 | 3-3 | 50.00% | 45.45%

3 | 🇬🇧 Great Britain | 1-1 | 3-3 | 46.67% | 51.02%

**Group D Sydney**

Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%

— | — | — | — | — | —

1 | 🇩🇪 Germany | 1-1 | 3-3 | 50.00% | 53.85%

2 | 🇫🇷 France | 1-0 | 2-1 | 55.56% | 48.65%

3 | 🇮🇹 Italy | 0-1 | 1-2 | 42.86% | 43.48%

**Group E Perth**

Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%

— | — | — | — | — | —

1 | 🇷🇸 Serbia | 2-0 | 4-2 | 56.25% | 51.16%

2 | 🇨🇳 China | 1-1 | 4-2 | 60.00% | 57.85%

3 | 🇨🇿 Czech Republic | 0-2 | 1-5 | 35.29% | 42.36%