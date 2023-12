Jasmine Paolini: Dalla sofferenza alla vittoria nella United Cup 2024

In una partita che ha oscillato tra il dramma e l’emozione, Jasmine Paolini ha trasformato una situazione di potenziale ritiro in una vittoria straordinaria contro Angelique Kerber, nella sfida Italia-Germania della United Cup 2024. Nel primo singolare, la numero uno italiana ha regalato un punto cruciale al team azzurro, con il punteggio di 6-4, 7-5.

L’incontro, che si è svolto nella suggestiva Ken Rosewall Arena di Sydney, è stato un test di resistenza e determinazione per Paolini. La partita ha richiesto 1 ora e 48 minuti di gioco intenso, durante i quali Paolini ha dovuto affrontare non solo una Kerber rinvigorita dal suo ritorno post-maternità, ma anche difficoltà fisiche personali.

Il momento più critico è stato nel sesto game del secondo set, dove Paolini ha iniziato ad accusare forti crampi. In una situazione limite, ha persino dovuto rinunciare a un paio di games, come consentito dal regolamento, per ricevere assistenza medica durante il cambio campo. Tuttavia, nonostante le avversità, la tenacia di Paolini non è mai venuta meno.

In una svolta drammatica, dopo aver annullato un set point sul 4-5, Paolini ha trovato la forza di reagire e dominare il resto del match. Questa vittoria non solo testimonia la sua resistenza ma anche la sua abilità tecnica e tattica, fondamentali in momenti così critici.

Con gli occhi del pubblico ora puntati su Lorenzo Sonego, che affronterà l’arduo compito di giocare contro Alexander Zverev, l’Italia spera di assicurarsi il secondo e decisivo punto. Sonego, sebbene parta come sfavorito, ha tutte le carte in regola per sorprendere, seguendo l’esempio di coraggio e determinazione mostrato da Paolini.