Australian Open: Le giocatrici che useranno il ranking protetto. Non c’è Emma Raducanu

Anche se dicembre non è ancora arrivato, è certo che l’Open d’Australia 2024 è proprio dietro l’angolo. In meno di due mesi, saremo immersi nel primo Grande Slam dell’anno, dove alcune giocatrici del circuito femminile useranno il ranking protetto per tornare in prima linea nelle battaglie.

Naomi Osaka, Angelique Kerber, Amanda Anisimova e Jennifer Brady saranno alcuni dei nomi più riconosciuti, la maggior parte di loro hanno preso una pausa dalle competizioni, sebbene ognuna con le proprie ragioni.

Open d’Australia 2024 – Le giocatrici con il ranking protetto

– Jennifer Brady 🇺🇸 SR14

– Angelique Kerber 🇩🇪 SR31

– Ajla Tomjanovic 🇦🇺 SR33

– Naomi Osaka 🇯🇵 SR46

– Amanda Anisimova 🇺🇸 SR61

– Katy McNally 🇺🇸 SR71

– Aleksandra Krunic 🇷🇸 SR99

– Hsieh Su-wei 🇹🇼 SR106





Marco Rossi