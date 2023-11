Jannik Sinner da Fabio Fazio scopre dell’invito del Capo dello Stato per il prossimo 21 Dicembre

Durante l’apparizione di questa sera nella trasmissione “Che tempo che fa…” su Tv9, Jannik Sinner ha condiviso i suoi pensieri riguardo al recente trionfo italiano in Coppa Davis. Rivolgendosi al conduttore Fabio Fazio, Sinner ha espresso la sua gioia per aver regalato “un sogno all’Italia”, sottolineando l’importanza di essere una squadra unita e la soddisfazione per la settimana trascorsa.

Sinner ha inoltre scoperto dal conduttore di essere stato invitato (insieme a tutta la squadra di Davis) del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per un evento il 21 dicembre, notizia che lo ha colto di sorpresa.

Riflettendo sulla vittoria di Malaga, ha affermato che: “Ovviamente siamo contenti, io in primis, e tutta la squadra. abbiamo fatto un ottimo lavoro durante tutta la stagione e meglio di così non si poteva finirla. Vincere a Torino sarebbe stato ancora meglio, ma ci sono tante cose positive: le emozioni, non solo da parte mia ma di tutto il team, e del movimento italiano verso il tennis che si muove nella direzione giusta e questa è la cosa più importante”.

Per quanto riguarda i festeggiamenti, Sinner ha concluso dicendo che, sebbene la notte della vittoria non ci saranno grandi celebrazioni a causa degli impegni e del volo del giorno successivo, la squadra avrà del tempo per festeggiare durante le vacanze.

Marco Rossi